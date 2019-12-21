　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

12歲目睹媽媽遭性侵！少年密謀6年復仇計畫　當街持刀狂刺兇手

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲殺人,謀殺（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲印尼少年為了替母親報仇而殺人（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張方瑀／綜合報導

印尼一名18歲的少年，因國中時目睹母親遭到性侵，因此懷恨在心，在連續跟蹤兇手1個月後，終於逮到機會，在路邊持刀對兇手狂刺，導致兇手送醫後仍不治身亡。

綜合外媒報導，現年18歲的里揚托（Maulud Riyanto）6年前親眼目睹母親遭性侵，而當年村內的長輩解決了這個性侵案，但里揚托仍對現年49歲的法迪拉（Yasin Fadilla）懷恨在心，因為這件事造成他很大的精神創傷。

因此，他決定策劃一場復仇行動。里揚托先在印尼東爪哇岩望（Pasuruan）監視法迪拉長達一個月，具體掌握他每天的移動路線。

埋伏多日，里揚托終於找到空檔，在法迪拉落單時，拿著早已準備好的刀朝他狂刺，導致法迪拉失血過多身亡，最後里揚托也在17日遭到警方逮捕。里揚托向警方表示，「我12歲時看見他性侵我媽媽，從那時起我就對他恨之入骨。」

警方目前也還在調查，里揚托的母親對這場復仇計畫是否知情，以及當年的性侵案是否有「被和解」。

►母遭黑幫撕衣羞辱！兄弟暴怒聯手砍死　剖頭「取出大腦」放餐盤報仇

ET快訊
LIVE／高雄挺韓大遊行登場！「30萬人上街」擠爆
綺媽生產血崩！生完7天夢到綺綺乖巧甜喊：媽媽我回來了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

逼迫裁掉2.2萬職缺…法國電信19員工輕生　3主管遭判刑

印度反《公民法》示威至少14死！　抗議者燒車控獨裁總理分裂國家

12歲目睹媽媽遭性侵！少年密謀6年復仇計畫　當街持刀狂刺兇手

5歲童上課失蹤…師Call母親「來自己找」　馬桶內躺半截溺屍「口鼻塞滿屎」

狂撒1.5兆！日本軍費預算連8年增長　「買F-35戰機」削美貿易逆差

逝世假消息頻傳！白金漢宮證實：98歲菲利普親王「預防性」入院

均溫41.9度！消防員火場喪生　總理被爆「夏威夷渡假」道歉了

美郵輪旅遊聖地相撞！甲板碎裂、乘客撤離　衝撞影片曝光

先撇彈劾案！裴洛西邀川普「2月4日」發表國情咨文　他大器秒答應

4300人死亡「史上最恐怖船難」　船體殘骸曝光…美調查團：家屬能安心了

遭韓粉罵人妖！卻收到韓國瑜邀約　他表明立場拒絕...扮女裝做自己

地方阿姨吃雞神配音《魔法阿嬤》 加碼模仿統神他笑翻：瘋仔大媽

玄彬一路飆車「誰也不敢擋」　帥氣解救孫藝真：她是我未婚妻

2歲腿截肢！他狂健身保持樂觀　自嘲殘疾耍幽默：我就是小拳石

韓國瑜直播孵蛋取名「庶民、香蕉」　要幫青年：小雞變大雞最後變鳳凰

再停前面一點...運將反譙五字經 她踹車門回擊遭狠摔「趴地毀容」

池昌旭暖男形象超反差！　公開私下抽菸自拍喊「好幸福」

高速闖紅燈！警目測罰危險駕駛 他怒討拍「不合理」遭畫面神打臉

妳是我的！正妹主人坐地上追劇　英鬥腳抬高高背後突襲：尿下去

老公答應上節目只因「房貸」　陳意涵傻眼：通通剪進去！

逼迫裁掉2.2萬職缺…法國電信19員工輕生　3主管遭判刑

印度反《公民法》示威至少14死！　抗議者燒車控獨裁總理分裂國家

12歲目睹媽媽遭性侵！少年密謀6年復仇計畫　當街持刀狂刺兇手

5歲童上課失蹤…師Call母親「來自己找」　馬桶內躺半截溺屍「口鼻塞滿屎」

狂撒1.5兆！日本軍費預算連8年增長　「買F-35戰機」削美貿易逆差

逝世假消息頻傳！白金漢宮證實：98歲菲利普親王「預防性」入院

均溫41.9度！消防員火場喪生　總理被爆「夏威夷渡假」道歉了

美郵輪旅遊聖地相撞！甲板碎裂、乘客撤離　衝撞影片曝光

先撇彈劾案！裴洛西邀川普「2月4日」發表國情咨文　他大器秒答應

4300人死亡「史上最恐怖船難」　船體殘骸曝光…美調查團：家屬能安心了

快訊／北市文山區火警！倉庫濃煙狂冒...祖孫3人嚇壞衝出屋外逃命

長榮「台北－峴港」開航！來回機票促銷價7千元、跟團玩2.2萬元起

「衰尾查某」言論惹議　吳敦義：我只是講這裡不好、那裡不好

罷韓尬挺韓！陳其邁不出席遊行：對高雄有信心、呼籲和平理性提訴求

賴清德直搗藍票倉大安區：若守護台灣成為考量　第一選擇謝佩芬

澎湖立委選舉在地人「內戰」　歐中慨拚深耕軍公教「加持」

挺韓、罷韓遊行強碰！104警駐3大衝突熱點...出動「3組偵爆犬」查緝爆裂物

21歲白衣「超胸」正妹現身罷韓！　展堅定微笑嗲聲喊：韓國瑜太看不起高雄

深夜發文「致高雄」 陳其邁：我在乎高雄！希望家鄉更好是高雄子弟共同心願

連956場得分雙位數　詹皇高居史上第1人

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

國際熱門新聞

4300人亡最恐怖船難　殘骸找到了

杜特蒂翻臉下令：佔領所有爭議菲島嶼！

橘色蛛蜂獵食大蜘蛛　澳網友一看嗨爆

街上滑倒　她躺等救護車6小時身亡

生1個殺1個！27歲女5年產4嬰全殺光

前最美小姐！女師和男學生「裸照熱線」被逮

爽收完90萬禮金…新人秒取消婚禮！

新潟女童案凶手買乳液抹屍體性侵

驚奇隊長波濤「胸」湧主持脫口秀

NDAA預算達7380億　須提中國干預報告

少年教室殺同學　長期被霸凌失控

老婦冰箱藏10年夫屍　他留謎樣遺書

挪威第一巨乳發單曲　正衝向榜首

30年「成人片不倒翁」破9千人斬　驕傲臉曝4大密技

更多熱門

相關新聞

4300人亡最恐怖船難　殘骸找到了

4300人亡最恐怖船難　殘骸找到了

距離現在32年前，菲律賓中部海域的塔布拉斯海峽（Tablas strait）發生了一場被稱為「史上最慘」的船難，因為當時罹難者多達4300人。如今美國調查團隊「Vulcan」宣布，終於發現大型渡輪和小型油輪的船隻殘骸。

杜特蒂翻臉下令：佔領所有爭議菲島嶼！

杜特蒂翻臉下令：佔領所有爭議菲島嶼！

「穩」字殺出重圍　獲選中國年度代表字

「穩」字殺出重圍　獲選中國年度代表字

騙女大生獻身玩殘墮胎　渣男刑期加重

騙女大生獻身玩殘墮胎　渣男刑期加重

印尼爆發非洲豬瘟　27000頭豬死亡

印尼爆發非洲豬瘟　27000頭豬死亡

關鍵字：

印尼少年復仇性侵東南亞要聞

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 波特王 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

金鐘男主持「約砲持毒」　信義區被逮

3歲女兒不像他！男一驗DNA怒告　妻也震驚

獨／交往2年　瑤瑤東區街頭怒吼韓籍男友「跟我分手吧！」

「暗黑王祖賢」賣淫遇奧客凌辱不敢報案

14歲國二女遭41男性侵！崩潰自殺反被惡警羞辱

吃火鍋吃到保險套…他拍照公審竟賠3萬給店家

半夜被叫醒！他下樓見客廳多隻狗

巧固球國際賽！台灣國旗遭撤換五環旗

前女團成員單飛解約伴遊驚人價曝光

Keanna舉報謝和弦呼麻　專家曝背後內幕！

4300人亡最恐怖船難　殘骸找到了

正妹空姐挺韓！甜蜜打氣：加油

季芹籌千萬舉家搬國外　驚曝王仁甫退團5566時間

小隊長酒後性侵女同事　判刑12年定讞

杜特蒂翻臉下令：佔領所有爭議菲島嶼！

更多

最夯影音

更多
遭韓粉罵人妖！卻收到韓國瑜邀約　他表明立場拒絕...扮女裝做自己

遭韓粉罵人妖！卻收到韓國瑜邀約　他表明立場拒絕...扮女裝做自己
地方阿姨吃雞神配音《魔法阿嬤》 加碼模仿統神他笑翻：瘋仔大媽

地方阿姨吃雞神配音《魔法阿嬤》 加碼模仿統神他笑翻：瘋仔大媽

玄彬一路飆車「誰也不敢擋」　帥氣解救孫藝真：她是我未婚妻

玄彬一路飆車「誰也不敢擋」　帥氣解救孫藝真：她是我未婚妻

2歲腿截肢！他狂健身保持樂觀　自嘲殘疾耍幽默：我就是小拳石

2歲腿截肢！他狂健身保持樂觀　自嘲殘疾耍幽默：我就是小拳石

韓國瑜直播孵蛋取名「庶民、香蕉」　要幫青年：小雞變大雞最後變鳳凰

韓國瑜直播孵蛋取名「庶民、香蕉」　要幫青年：小雞變大雞最後變鳳凰

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面