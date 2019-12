12歲目睹媽媽遭性侵！少年密謀6年復仇計畫　當街持刀狂刺兇手

▲印尼少年為了替母親報仇而殺人(圖/取自免費圖庫Pixabay)



記者張方瑀/綜合報導

印尼一名18歲的少年,因國中時目睹母親遭到性侵,因此懷恨在心,在連續跟蹤兇手1個月後,終於逮到機會,在路邊持刀對兇手狂刺,導致兇手送醫後仍不治身亡。

