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菲總統杜特蒂翻臉了！　下令軍隊：佔領所有爭議菲島嶼

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菲律賓總統杜特地突然對國軍方下令，佔領所有爭端島嶼。（圖／pnv.gov.ph）

圖文／周刊王

南海各國主權爭議問題，中國雖然將大部分的海域劃歸己有，但各聲索國並不讓步。被稱為狂人的菲律賓總統杜特蒂(Rodrigo Duterte)，突然對該國軍方下令，出兵佔領所有爭議島嶼。態度一改他上任以來擱置主權，爭取中國合作的作法。

杜特蒂一反親中國態度，下令軍方佔領南海爭議島嶼。（圖／Ｂusiness insider.com）
▲杜特蒂一反親中國態度，下令軍方佔領南海爭議島嶼。（圖／Business insider.com）

根據《南華早報》(South China Morning Post)報導，杜特蒂命令軍方除了佔領有爭議的菲律賓境內島嶼，並下令加強防禦，以宣揚菲律賓的主權，杜特蒂並表示，菲律賓應該在南沙群島所擁有的九至十個島嶼、礁石和淺灘上，興建跑跑道等工程。

中國雖將絕大部分南海海域劃歸己有，各聲索國並不讓步。（ 圖／Voice of America）
▲中國雖將絕大部分南海海域劃歸己有，各聲索國並不讓步。（ 圖／Voice of America）

報導稱，杜特蒂是在訪問巴拉望島上的一處軍事營地時向記者表示，每個聲索國都在爭奪那裡的島嶼，所以菲律賓人最好生活在那些仍然空置的島嶼上。杜特蒂還表示，他可能會在獨立紀念日訪問其中的一座島嶼，並豎立菲律賓國旗。另外，菲律賓已經有預算用於修復島上跑道。

杜特蒂上任後，擱置前總統艾奎諾三世（Benigno Aquino）在海牙國際仲裁法庭爭取到的有利判決，轉向中國採取友好立場。雖然引起國內反對黨抨擊，但杜特蒂卻為菲律賓爭取島數十億美元的投資和贈款。對於南海主權爭議，儘管東南亞各國提出異議，但中國仍將南海絕大部分海域畫歸己有，並興建人工島礁，還鋪設戰機跑道

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