宋楚瑜轟「沒親民黨你能連任？」　柯P：我和陳佩琪偶而也會吵架

▲柯文哲、高虹安。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲日前大誇自家不分區立委戰將如雲，相比親民黨等對手「強多了」，引來親民黨總統候選人宋楚瑜不滿回酸，「我們台灣人是有情有義的，沒有親民黨支持你，你第二任可以連任？」對此，柯文哲說，「也還好，我跟陳佩琪有時候也會吵架，所以小事」，並強調跟宋認識很多年，對於雙方未來的合作還有信心。

柯文哲13日晚間來到公館幫不分區立委第三名的高虹安站台，儘管近來與郭陣營、親民黨間各有火花，但列名親民黨不分區的「郭家軍」劉宥彤、蔡沁瑜2人也到場，還大分跟柯文哲在台上一起合影，營造團結氣氛。

隨後在聯訪時問到被宋楚瑜批評忘恩負義，柯文哲驚訝表示，「哇，天啊，怎麼會這樣」，接著表示有沒有下一題，笑稱自己現在學會了，遇到很危險的題目就問說有沒有下一題。

柯文哲強調，本來就沒有要跟宋楚瑜吵架，「我跟陳佩琪有時候也會吵架，所以小事」，對於和宋之間的關係也有信心，「有啦、有啦，認識這麼多年了」，並表示很多東西選完後，大家就一切回復正常。

至於宋楚瑜稱沒有親民黨就不能連任？柯文哲笑說，「老實講，最大好處是什麼？只差3000票，看到每個人都說，哇，都是因為你，所以每個人都很高興」。