「燒死一個也是被關！」玉井縱火嫌奪7命　押到警局還嗆聲：不如多燒死幾個

▲曾嫌落網後還嗆聲「燒死一個也是被關，不如就多燒死幾個」。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅、翁進忠、莊智勝／台南報導

台南玉井一貫道修業場「真理佛堂」14日凌晨傳出縱火案，一夜奪走7條人命；涉嫌買汽油放火的曾姓嫌犯（21歲）被押往警局接受偵訊時，還出言不遜大嗆「反正燒死一個也是被關，那我就多燒死幾個！」對此，佛堂負責人張和平則嘆道，事先沒有聽聞曾嫌如此狂言，「只能說人來到世間盡心盡力，問心無愧就好。」

張和平透露，曾嫌家境相當優渥，父親是執業醫師、母親是教職，但曾嫌從小性格就相當偏激，少年時期還曾犯下多項竊盜、毀損案，多次流連各地收容、輔導，後經由少年法庭庭長謝瑞龍介紹，輾轉來到真理佛堂，不料竟會放下縱火血案。

「他有一點異類，就是個老鼠屎」，張和平指出，佛堂理念是遠離塵囂、自耕自食，但曾嫌來到佛堂後卻不太做事，每天只管睡覺吃飯，儘管如此，道親們仍是待他相當友善，期盼能夠透過宗教的力量感化他，無奈最後仍是勸不回頭。

此外，曾嫌落網後被押往警局，得知自己縱火奪走7條人命後，還大言不慚嗆聲「反正燒死一個也是被關，那我就多燒死幾個」；張和平經現場記者提問後，才得知曾嫌狂語，直言「我事先真的沒有聽說，只能說來到這個人世間，盡心盡力、問心無愧就好了！」

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▼真理佛堂負責人張和平以「老鼠屎」形容曾姓嫌犯。（圖／記者翁進忠攝）