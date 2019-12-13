「3招式」騙2千萬！彰檢揪靈骨塔詐欺集團　3女收押查犯罪組織

▲彰化地檢破獲仲介靈骨塔詐騙集團。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化地檢署近日獲報，縣內有民眾遭假仲介販賣靈骨塔詐騙集團詐騙，主嫌李女等3人以需添購塔位、納骨罐或需繳納稅金，使10多名被害者，信以為真匯款，2年來不法獲利高達2千萬元，12日檢方訊後，認為3人涉犯組織犯罪及詐欺、洗錢、恐嚇取財等罪，且有勾串共犯及證人之虞，向彰化地院聲押獲准。

▲彰化地檢破獲仲介靈骨塔詐騙集團。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化地檢指出，這起假仲介販賣靈骨塔詐騙集團，檢方組成專案小組，指派檢察官楊聰輝指揮偵辦，經專案小組調閱及比對相關資料蒐證後，於12月11日，由檢察官楊聰輝、蕭有宏、何蕙君、吳宗達及李秀玲指揮彰化縣警察局刑警大隊、彰化、和美、員林及北斗分局，對犯嫌住居所等17處進行搜索，並拘提13名犯嫌到案，同時扣得贓款20多萬元、詐騙書面資料及教戰手冊等證物。

專案小組調查後發現，該集團成員係以仲介販賣靈骨塔為餌，佯稱手上已有買家願出高價向被害人購買靈骨塔，並以教戰手冊預擬詐騙話術，待被害人受騙後，再以需添購塔位、納骨罐等商品或需繳納稅金等款項，使被害人信以為真而匯款，總計自2017年10月間起，該集團不法獲利近2千萬元，被害人逾10餘人。

▲彰化地檢當場查獲20多萬元。（圖／記者唐詠絮翻攝）

本案經檢察官訊問後，認該集團為首的張姓及2名李姓女嫌涉有違反組織犯罪及刑法詐欺、洗錢、恐嚇取財等罪嫌，且有勾串共犯及證人之虞向法院聲請羈押，於12月12日下午裁定羈押，其餘6名被告則以2萬至10萬元不等交保。

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