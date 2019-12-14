玉井縱火嫌「爸爸是名醫」…每月索討1萬生活費！成年後斷金援還想回佛堂

▲真理佛堂負責人張和平。（圖／記者翁進忠攝）

記者林悅、翁進忠、莊智勝／台南報導

台南21歲的曾姓嫌犯因性格偏激，14日凌晨犯下「真理佛堂」縱火案，釀成7死2傷慘劇。佛堂負責人張和平指出，曾嫌的父親是知名醫師，在2家醫院任職，且母親也從事教職，家境相當優渥，但由於曾嫌性格太過乖張、四處惹事，成年後父母斬斷金援，無處可去的曾嫌可能因此心生不滿，才會購買2桶汽油縱火洩憤。

張和平透露，曾嫌雖然家境不錯，但因其想法太過異類，少年時期就曾不斷犯下竊盜、毀損等案，流連各處收容所輔導，父母也管不動他，為此感到相當頭痛。多年前曾嫌輾轉來到真理佛堂修業，當時父母還提供金援，每月給予1萬元的生活費；事後曾嫌成年，也離開佛堂回歸社會，父母因此不再給錢，曾嫌還多次向父母索討金錢，驚動警方。

今年7月，曾嫌透過警方打電話向父母要錢，家人心軟因此給予最後一次的生活費，在錢花完後曾嫌無處可去，只好要求再回到佛堂。張和平以「老鼠屎」形容曾嫌，直指佛堂裡每個道親都是自耕自食，但曾嫌卻不太做事，全靠其他道親供養，且由於其乖張的性格變本加厲，因此最後張和平委婉拒絕他的入住請求，怎麼也料不到，竟會遭恩將仇報，縱火奪走7條人命。

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▼真理佛堂遭縱火，外牆被燒得焦黑。（圖／記者翁進忠攝）