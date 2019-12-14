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玉井縱火7死／介紹曾嫌到真理佛堂修業…少年法庭庭長自責：這都怪我

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記者林悅、翁進忠、莊智勝／台南報導

台南玉井一貫道共修場「真理佛堂」14日凌晨遭到曾嫌惡意縱火，6人逃生不及當場葬身火窟，另還有一名傷者獲救時已無生命跡象，送醫後仍宣告不治，釀成7死2傷慘劇。負責人張和平稍早受訪時指出，曾嫌犯案前完全沒有任何徵兆，突然之間就下毒手，讓人猝不及防；而當初轉介曾嫌到佛堂修業的少年法庭庭長，案發後也備感自責，在電話中直言「這都怪我……！」

▲▼台南玉井縱火7死，真理佛堂負責人張和平。（圖／記者翁進忠攝）

▲真理佛堂負責人張和平。（圖／記者翁進忠攝）

張和平指出，曾嫌精神狀況不太穩定，對於父母親的管教相當排斥，過去曾不斷闖禍，因此頻頻進出少年中心收容，直到少年法庭庭長得知真理佛堂環境不錯，才輾轉介紹曾嫌到佛堂修業，期盼以宗教的力量呼喚良心，幫助曾嫌找回自己。

但一年多的時間過去，曾嫌乖張的性格卻未獲得矯正，反而變本加厲。張和平說，因收容期滿，曾嫌必須回歸社會，沒想到出去後又再度犯案，被帶進監獄去，直到近年重獲自由，又主動再回到真理佛堂，並表示「以前媽媽每個月會給我1萬元生活費，但現在我已經成年，家人不匯款了」，因此要求繼續住在真理佛堂。張和平當時考量，多年過去曾嫌的心態未曾改變，道親們無法接納他，因此只好委婉謝絕。

▲▲火涉嫌縱火造成7死2傷的曾姓男子，案發時坐在地上，被負責管制火場交通的玉井分駐所警方將他逮捕帶回偵訊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲曾姓嫌犯縱火後遭到警方壓制逮捕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

張和平表示，約在一年多前曾聽聞別人轉述，指出曾嫌在電話中嗆聲要「放火燒佛堂」，當時大家都以為是小孩子氣話，因此未多作理會，豈料事隔一年竟真發生憾事，「他來都不做事，我們也沒有虧待他，來這邊一兩年，完全沒收他一毛錢，發生這種事情，我們非常傷痛，到底為什麼？事前一點徵兆都沒有，突然間就下這個毒手！」

回憶起曾嫌過往行為，張和平直言「他這個人很偏激」，曾嫌曾有一次表示要在牌子寫上父母姓名，並掛在台南公園那邊，要讓爸媽出醜，「我說父母親生你養你，不知飲水思源，這樣太不合情理，沒有良心！」

對於曾嫌一夜之間奪走7條人命，當初介紹他到真理佛堂的庭長得知噩耗後懊悔不已，在電話中頻頻向張和平表達自責之意，直言「這也是怪我自己！」張和平無奈嘆道，若不是曾嫌引燃汽油縱火地點選在正門口，大家一定都可以平安逃生。

台南市議長稍早也現身慰問，針對這起縱火案表達震驚、沉痛，並代表市議會捐贈30萬元，將協助家屬處理後事，並盡快恢復正常生活。

Her「周末超殺快閃店」

▼曾嫌在佛堂正門處點燃汽油縱火。（圖／記者翁進忠攝）

▲▼台南市玉井區三埔里一處道場發生火警，台南市消防局派出各式消防車20多部前往搶救，但仍造成6死，1人命危、2人輕傷，1名消防人員救災時左臂受傷送醫，有人為縱火之嫌。（圖／記者翁進忠攝）

▲▼台南市玉井區三埔里一處道場發生火警，台南市消防局派出各式消防車20多部前往搶救，但仍造成6死，1人命危、2人輕傷，1名消防人員救災時左臂受傷送醫，有人為縱火之嫌。（圖／記者翁進忠攝）

▲▼台南市玉井區三埔里一處道場發生火警，台南市消防局派出各式消防車20多部前往搶救，但仍造成6死，1人命危、2人輕傷，1名消防人員救災時左臂受傷送醫，有人為縱火之嫌。（圖／記者翁進忠攝）

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