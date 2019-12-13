環保毒梟棄置「化骨水」狂撈千萬！竹檢奔波3地逮7人　驚見他租廠房倒毒液

▲新竹檢警日前破獲以李姓主嫌為首的環保犯罪集團。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力、戴若涵／新竹報導

新竹縣關西鎮日前遭人棄置多桶俗稱「化骨水」的氫氟酸廢液，檢警循線逮回2名犯嫌，深入追查後發現，背後還有龐大犯罪集團操控，9、10日再度出擊，另再帶回7人，其中李姓主嫌訊後被聲押禁見獲准，其餘犯嫌則坦承犯行，主動繳納犯罪所得712萬元後，交保候傳。

新竹檢方偵辦關西鎮遭棄置化骨水案件，先是羈押了2名犯嫌，深入追查後發現，背後有龐大環保犯罪集團操控，隨即成立專案小組研擬偵查策略，由於犯嫌足跡遍及新竹縣、桃園市、新北市，檢方與行政院環保署北區督察大隊、新竹縣政府環保局、桃園市政府環保局及新北市政府環保局展開合作。

有關單位透過空拍機、縮時攝影機監控相關場域及進出車輛，鎖定偵辦對象，9日展開緝捕行動，隔日於新北市林口區、桃園市新屋區、台北市執行搜索棄置點、廢棄物產源公司、違法處理業者等共計8處發動同步搜索，最後在新北市林口區查獲鷗翼式大貨車正準備卸下裝滿廢溶液的10桶貝克桶，要將桶內廢液排入山坡地，當場阻止非法棄置行為。另外，檢警也在桃園市新屋區發現犯嫌租下倉庫，進而將廢液排入廠區土地的手法。

▲▼檢警在桃園新屋發現，犯嫌以租下倉庫將廢液排入廠區土地的犯罪手法。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

經過一連2日的搜索及偵查，檢方扣得挖土機、山貓、堆高機、鷗翼式大貨車及帳冊、發票、電腦主機等證物，並逮捕犯嫌共7人，其中李姓主嫌訊後被聲押禁見獲准，其餘犯嫌也都承認犯罪，主動繳納犯罪所得共712萬元後，交保候傳。檢警粗估，該環保犯罪集團不法獲利逾千萬元，日後將依法對犯嫌追徵追繳。

根據檢警調查，該環保犯罪集團除了涉犯日前新竹縣關西鎮棄置廢氫氟酸案、桃園市新屋區廢溶液棄置案、新北市林口區廢溶劑棄置案，以及新竹縣芎林鄉金雞蛋農場廢溶液棄置案外，李姓主嫌的犯罪手法還與檢警於6月查獲的新北市樹林區非法處理廢酸洗液案如出一轍。

▲▼檢警10日搜索棄置點、廢棄物產源公司、違法處理業者等共計8處。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

為確認非法棄置場址中廢棄物掩埋情形及是否有土水流失狀況，檢警13日召集相關單位與地主赴新北市林口區山區就地開挖，現場估計遭棄置的廢棄物達17公尺深，總棄置體積更高達7500立方公尺。

廢棄物經採樣送驗後發現，成分是化工廠生產樹脂產生的廢溶劑，主要成分為「二甲基乙醯胺」 ，若接觸會造成肝中毒神經毒性，甚至可能影響尚未出生的嬰兒生殖能力，勞動部日前才公告將有「二甲基乙醯胺」引起的疾病及其續發症納入職業病種類，足見其對人體危害甚鉅。

檢方呼籲民眾，除了不可從事非法處理廢棄物的行為外，若地主在未經主管機關許可的情況下，提供土地堆置、回填廢棄物，同樣是違反廢棄物清理法第46條規定，可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1500萬元以下罰金。另外，民眾若有土地出租給他人使用，發現有疑似不法情事或堆置、貯存不明物質之行為，應立即通知相關單位。

▲▼檢警粗估，該犯罪集團不法所得逾千萬。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

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