盼回歸正途...轉介「真理佛堂」！少年縱火燒死胞弟一家　庭長崩潰：都怪我

▲台南玉井真理佛堂曾嫌縱火釀7死。（圖／記者翁進忠攝）

記者翁進忠、陳韻如／台南報導

台南玉井一貫道共修場「真理佛堂」14日凌晨遭到曾嫌惡意縱火，釀成7死2傷慘劇。其中，謝振益一家三口同喪火窟，其哥哥正是台南地院少年法庭庭長謝瑞龍，當初因輔導曾嫌而將他轉介到真理佛堂，未料，曾嫌卻成了殺害弟弟一家的兇手，讓謝瑞龍在得知消息後備感自責，痛心直喊，「這都怪我...！」

據了解，謝振益一家因女兒考上大學後生了重病，因此在真理佛堂內養病，謝妻平時也陪著女兒一同居住在此，而謝男則是每逢週五就會過去與妻女團聚。另外，其哥哥謝瑞龍也因弟弟緣故，得知真理佛堂環境不錯，而將曾嫌轉介到此，希望藉此改變他乖張的性格，引導他走向正途。

▲涉嫌縱火造成7死2傷的曾男，案發時坐在地上，被負責管制火場交通的玉井分駐所警方將他逮捕帶回偵訊。（圖／記者林悅翻攝）

未料，曾嫌非但沒有回歸正途，還成了縱火犯，一夜之間奪走了7條人命，謝瑞龍弟弟一家三口也因此命喪火窟，讓謝瑞龍在得知消息後自責不已，直言「這也是怪我自己！」

此外，曾嫌落網後被押往警局，得知自己縱火奪走7條人命後，還大言不慚嗆聲「反正燒死一個也是被關，那我就多燒死幾個」；真理佛堂負責人張和平得知曾嫌狂語，直言「我事先真的沒有聽說，只能說來到這個人世間，盡心盡力、問心無愧就好了！」

►「即日起，我退出老化黨。」

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