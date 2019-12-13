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勾勒《新竹‧城市美術館》　藝術黃金陣容繪藍圖

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▲▼勾勒《新竹‧城市美術館》藝術黃金陣容繪藍圖。（圖／新竹市文化局提供）

▲論壇與會貴賓合影。（圖／新竹市文化局提供，下同）

地方中心／綜合報導

全台各大城市紛紛興建大型新式美術館，企圖以美感翻轉城市，新竹市該如何面對這樣的挑戰？全國美術館界重量級權威13日首次齊聚新竹公園–風livehouse，在「勾勒《新竹‧城市美術館》」論壇上，為新竹市建構以整座城市為發展的「城市美術館」目標，描繪未來藍圖。

新竹市近年來積極打造美學城市，為讓市民見證城市改變，參與城市未來規劃，市府舉辦為期10天的「新竹講-城市美感的8堂課」。「勾勒《新竹‧城市美術館》」論壇是新竹講第二天的講座，國藝會董事長林曼麗以「21世紀美術館的創新思維」為題演講，臺藝大美術學院院長陳貺怡、北藝大博物館研究所所長廖仁義、北教大文創系教授林詠能、前台北當代藝術館館長石瑞仁、清大藝術學院院長許素朱以及輔大博物館學研究所所長林秋芳等，共同擘劃新竹市藝文空間的未來。這也是六都之外，首度以縣市層級藝術場館，集合全國最頂尖人士以前瞻角度探討新竹市藝文發展的一場盛會。

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市長林智堅表示，這幾年來市府除了致力以美感設計導入公共建設，翻轉城市風貌，也積極向中央爭取預算，希望藉由新竹市美術館營運升級，串聯新竹241藝術空間、鐵道藝術村及梅苑、竹軒，再擴及大學和私人藝術空間，形塑出環環相扣的帶狀城市藝廊，讓藝術與常民生活的結合。

▲▼勾勒《新竹‧城市美術館》藝術黃金陣容繪藍圖。（圖／新竹市文化局提供）

副市長沈慧虹與會時指出，美感教育需要由孩子來引領大人們參與，以校園為出發點往外擴展，塑造美感校園，讓孩子自教學中獲得美感的素養後，再走入城市這個最大的校園，了解城市美感，這也是「新竹‧城市美術館」的概念，以美來養育人生。

文化部藝術發展司陳青琪專門委員致詞說，新竹市美術館的營運展現古蹟活化的過程，透過專業團隊的治理與導入，發展「在地扎根」、「歷史扎根」、「內容扎根」等核心理念，讓在地民眾可以參與其中，共創「新竹‧城市美術館」。

文化局局長黃竫蕙指出，新竹市美術館專業營運升級計畫今年是第二年執行，期待導入專業團隊治理，完善美術館應具備之展覽、典藏、研究與教育功能，亦強化藝術館舍與市民、校園、館舍間的連結。在教育推廣方面，今年辦理藝術工作者入校園、教室搬到展場活動，也將典藏品以數位複製輸出方式，進入校園展出及設計製作典藏學習包、藝術學習護照、藝文散步地圖等，實際參與計畫人次合計超過2萬人，線上宣傳更觸及逾22萬人次。

而今年新竹市美術館兩檔展出《聲‧色現場─新竹聲音及色彩譜系》《重返凝視-黃志超與新竹典藏藝術家群》首次入圍藝術家雜誌的十大公辦展覽票選名單，顯示計畫執行以來，美術館質與量同創佳績。

計畫主持人沃沃美學藝術總監張馨之說，為了解大新竹地區民眾對美術館未來的想像，作為專家論壇的前導基礎，今年9月至10月間以線上和藝術場館實地調查，1245份有效問卷在「台灣主要大城市紛紛興建大型新式美術館，您認為新竹市該如何面對美感城市崛起的挑戰？」問項中，在可複選的情況下，受訪者中同意「打破場館界域，連結新竹公民營藝術場館，以新竹城市美術館為名，以整個城市為主體，共同擘劃行銷，強化城市美術館與社區、市民、學校的連結」最多，占63.6%，其次是「強化新竹市美術館現有展出、典藏、研究與推廣功能」居次，占49%。由以上調查顯示，受訪的大新竹地區民眾支持以「城市美術館」作為未來新竹藝文空間發展的優先目標。

▲▼勾勒《新竹‧城市美術館》藝術黃金陣容繪藍圖。（圖／新竹市文化局提供）

國藝會董事長林曼麗在「21世紀美術館的創新思維」演講中，闡釋美術館已成為民眾最常接觸藝術的資源，與城市的界線逐漸模糊，除了展示藝術，更是學校教育及社會教育的場域，甚至將美感氛圍向外連結融合、蔓延至城市中。臺藝大美術學院院長陳貺怡、北藝大博物館研究所所長廖仁義、北教大文創系教授林詠能，在「美術館發聲：從管理到城市行銷」的議題上，不約而同贊成美術館觀眾是城市菁英，城市美術館的設立，也具有城市競爭上的高度意義。

▲▼勾勒《新竹‧城市美術館》藝術黃金陣容繪藍圖。（圖／新竹市文化局提供）

在「城市下一步，未來美術館」議題上，前台北當代藝術館館長石瑞仁、清大藝術學院院長許素朱以及輔大博物館學研究所所長林秋芳分別提點城市美術館的未來及發展方向，清大藝術學院院長許素朱更以世界知名科技重鎮聖荷西(San Jose)舉辦ZERO1雙年展為例，指出聖荷西能從科技重鎮搖身變成「科技文化藝術重鎮」，就是把整個城市當作一個大型美術館，整個展覽是項全民運動，用來期許同為科技重鎮的新竹。

▲▼勾勒《新竹‧城市美術館》藝術黃金陣容繪藍圖。（圖／新竹市文化局提供）

勾勒《新竹‧城市美術館》論壇開幕雲集了多位重量級來賓，有文化部藝術發展司專門委員陳青琪、文化部藝術發展司張耕慈、建華國中校長黃信騰、大庄國小校長許雅惠、新竹國小校長張淑玲、清華大學藝設系兼任教授呂燕卿、台北教育大學藝術與造型設計學系工藝組講師陳玟吟、智邦藝術基金會藝術發展處公關李育萱、ETtoday東森新聞雲共同創辦人蔡慶輝、絕版影像館館長陳淑芬、絕版影像館藝術總監廖子寧、迎曦畫會理事長趙小寶、新竹在地藝術家姚植傑、台灣工藝文創平台股份有限公司董事長律師詹亢戎等。詳情請上新竹市美術館粉絲專頁，或洽詢專線03-5332841、撥打1999為民服務專線。

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