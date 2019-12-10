新竹虐貓閻王遭私刑！畫面曝光　纏厚重紗布現身：感受痛苦



▲彭男(左)被傳出遭網友私刑。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹一名彭姓男子，利用假領養的方式殘忍虐貓，9隻幼貓被活活虐死，死後再繼續虐，殘忍的過程還錄影下來，簡直慘無人道。當時彭姓男子被以3萬元交保並限制住居，沒想到12月10日網上竟傳出彭男被私刑斷手腳的消息，動保志工邵柏虎也在臉書呼籲，別再使用暴力，彭男已經感同身受這份痛苦，也承諾未來不再接觸任何毛孩。

▲彭男被網友私刑。



10月底在臉書社團曝光了一件震驚全台的虐殺事件，彭姓男子利用領養、撿拾幼貓的管道，順利逃脫植晶片、寵登的紀錄而領養了9隻小貓，再以鐵鍋砸頭、鹽灑傷口、螺絲起子穿掌、鯊魚夾夾尾等方式虐待幼貓，慘忍的手段，簡直令人髮指。雖然彭男神隱2天後主動投案，不過事後卻再傳出還有「虐貓群組」在逃，網友們拳頭都硬了，更有愛貓人懸賞10萬獎金要民眾提供虐貓同夥的線索。

案發後彭男因違反動保法被移送，遭3萬元交保並限制住居，只是網友們卻發現，彭男仍到處趴趴走、串門子，更有民眾在小吃攤看見彭男外帶一大堆鹹酥雞等宵夜，疑似要準備與朋友狂歡，還有網友發現疑似彭男的假帳號上網與愛護動物人士回嗆，種種惡行曝光，也讓網友孰可忍孰不可忍。

▲動保志工邵柏虎呼籲，彭男的罪責應交由法律，呼籲網友冷靜。

果然10日就傳出彭男遭到網友私刑斷手腳的消息，本月1日晚間8點左右，彭男在新竹市香山地區的暗巷中被3名男子分別持棍棒毆打，隨後彭前往警局報警，警方根據監視器畫面追蹤，並傳喚3人到案說明，訊後將以社維法移送。

動保志工邵柏虎也呼籲，別再有人使用暴力，雙方就傷害罪嫌部分已達和解，而彭男近日多次遭到網友襲擊，也如驚弓之鳥，深刻體會到被他虐殺小貓們的痛苦，案件目前已由警方接受偵辦，彭男也承諾未來不會再接觸任何毛孩，至於他應負起的刑責，相信法律也會還給大家一個公道。

▲據了解彭男的傷勢並無生命危險，也無不可恢復的損傷。

►勝過高鐵撿到3百萬的快感

►上市公司女主管棄高薪當23年全職媽 花心夫帶小三遊世界嗆：意外懷孕才娶你



►「手捏求救字條」她全身狂抖匯款 驚見恐怖5個字！警全戒備



►他牽單車過馬路「騎士犁田秒被罵」 影像曝光…網：杯杯森七七