　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

重摔扭頸、平底鍋巴頭！新竹虐貓閻王「坦承虐殺6貓」　檢察官起訴了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳凱力／新竹報導

新竹彭姓男子以反覆重摔、往牆角丟擲、扭轉頸部數次、平底鍋敲打頭部、螺絲起子穿掌等殘忍方式將6隻貓虐待致死。彭男坦承全部犯行，新竹地檢署偵查終結，依違反動保法將其提起公訴。

▲▼新竹「虐貓閻王」神隱2天到案！害9命藏上百血腥檔案　網肉搜逼他躲警局。（圖／記者陳凱力攝）

▲彭男神隱2日後到警局投案。（圖／記者陳凱力攝）

彭男因到處認養浪貓，被愛貓人士發現其收養的浪貓都莫名消失或死亡，因而產生懷疑，經追查後才發現其虐貓行徑，愛貓人士隨即向新竹市動保所檢舉告發。由於愛貓網友揚言要對彭男肉搜，他抵不住壓力，終於在神隱2日後主動到案說明，之後被檢方裁定以3萬元交保並限制住居。

彭男雖被裁定交保，但日子卻不好過，失業的彭男經常到處找朋友串門子，沒想到卻意外暴露行蹤，在12月1日晚間被網友圍堵在暗巷毆打，造成手指、小腿受傷，彭男感到非常害怕，快速前往警局報案，最後對方以3萬元和他和解，彭男也承諾，再也不會接觸動物。

▲變態男虐死9貓後神隱「鍋子打到頭變型」　雲端百張影照曝光貓地獄。（圖／翻攝朱健民臉書）

▲彭男虐貓的手段令人髮指。（圖／記者陳凱力翻攝）

檢察官調查發現，彭男於2019年6月至10月間，利用收養、撿拾浪貓的方式，將牠們帶回住所，再以反覆重摔、往牆角丟擲、扭轉頸部數次、平底鍋敲打頭部、螺絲起子穿掌等殘忍方式將6隻貓虐待致死，其中還有一隻遭到重擊還被送醫，再帶回家繼續虐死。

由於彭男將犯案過程全部拍攝下來上傳雲端供閒暇時欣賞，因此當相關影片曝光時，其慘忍無道引起社會一片譁然。彭男也向檢警坦承以殘暴方式虐殺6貓，新竹地檢署偵查終結，依違反動保法將彭男提起公訴。

▲虐死9幼貓新竹男身分曝光　同事證實早落跑：知道他養貓但不知這麼變態。（圖／翻攝網路）

▲彭男僅坦承虐殺6貓。 (圖／記者陳凱力翻攝）

►發現韓國瑜珈老師的美麗小秘密　

新竹「虐貓閻王」神隱2天到案！害9命藏上百血腥檔案　網肉搜逼他躲警局

►新竹虐貓閻王遭私刑！畫面曝光　纏厚重紗布現身：感受痛苦

►影／新竹變態男虐死9貓後神隱「鍋子打到頭變形」　雲端百張影照曝光貓地獄

ET快訊
車體180度翻覆！老公踹開玻璃「2兒女」安全　她揭「背向乘坐
新竹開大選地下賭盤「韓國瑜勝！2.5倍」被抓　組頭對話曝…賭
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

重摔扭頸、平底鍋巴頭！新竹虐貓閻王「坦承虐殺6貓」　檢察官起訴了

快訊／新北13歲少女墜樓命危　目擊者：9樓陽台掛著棉被

空軍上士退伍前拿公款買iPhone　「先報帳再退貨」A走9萬羈押禁見

彰化女大生遭撞！飛到「田中躺18分鐘」命危　父崩潰：好多血塊

桃園砂石車相撞機車！駕駛一看驚「人卡輪下」　男騎士遭輾身亡

新竹開大選地下賭盤「韓國瑜勝！2.5倍」被抓！組頭對話曝光　賭客看呆

快訊／空軍士兵疑寢室燒床墊　台北防空飛彈營驚傳火警

涉暗助大陸官員「非法入境」　前記者坦承開人頭協會發邀請函

高檢認普悠瑪翻車案「偵查不完備」　台鐵16高層發回宜檢續查

阿里山公路「貨車翻覆」1死1傷！30歲男駕駛「受困」亡

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

大媽撞車直接騎走辯：不是故意　被攔竟「見笑轉生氣」暴怒狂罵

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

虎斑哥「實力寵妹」每晚叼牠進窩 不顧癱瘓努力前進：我怕妳冷嘛

黃爆李家砂石場拒繳282萬補償金　王淺秋回嗆：拿不出證據就閉嘴！

傳統台式早餐秒征服老外味蕾！初嚐鹹豆漿超驚艷：想整碗吃光

整張用鐵做！開箱土豪「美國黑卡」 買什麼都能刷...遇到危險還能求救

范瑋琪、王力宏低調陪伴高以翔爸　聚會合照「一致動作」有洋蔥

《那一天》「蘆筍CP」健身房掌聲響起　啪啪啪...看了好害羞!!

躺在床上逛大街！墾丁新玩法　臥洋蔥車品美酒享受冬季暖陽

重摔扭頸、平底鍋巴頭！新竹虐貓閻王「坦承虐殺6貓」　檢察官起訴了

快訊／新北13歲少女墜樓命危　目擊者：9樓陽台掛著棉被

空軍上士退伍前拿公款買iPhone　「先報帳再退貨」A走9萬羈押禁見

彰化女大生遭撞！飛到「田中躺18分鐘」命危　父崩潰：好多血塊

桃園砂石車相撞機車！駕駛一看驚「人卡輪下」　男騎士遭輾身亡

新竹開大選地下賭盤「韓國瑜勝！2.5倍」被抓！組頭對話曝光　賭客看呆

快訊／空軍士兵疑寢室燒床墊　台北防空飛彈營驚傳火警

涉暗助大陸官員「非法入境」　前記者坦承開人頭協會發邀請函

高檢認普悠瑪翻車案「偵查不完備」　台鐵16高層發回宜檢續查

阿里山公路「貨車翻覆」1死1傷！30歲男駕駛「受困」亡

潤娥「紅色斜肩洋裝」亮相澳門影展　大秀白皙美腿碾壓全場

車內燈光「調成紅色」可增加電動車續航力？福特：用顏色催眠

全台首賣「郵輪旅遊綜合險」保單內容曝光！兆豐保險5項獨家保障…醫療轉送費賠300萬

台積電開出新天價325元　台股今開盤上漲66點再改寫新高紀錄

瘋電影／寂寞診療室　失序的女心理師

獨／真的久等了！漢堡王「高雄建國、桃園台茂店」開幕時間曝光

搭上最高纜車！「越南版清邁」必玩9大亮點　粉紅修道院超浪漫

李佳玟／邱和順的死刑行刑權時效會消滅嗎

訪問到一半…女星突撇頭給冷臉！　吳宗憲怒洩「她真實身分3線索」：很機車的人

高雄觀光亮了！韓國瑜：2019上半年住宿成長六都第一

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

社會熱門新聞

38年前遭跑船父關冰庫　他賭氣躲西班牙小島38年

彰化女大生遭撞！飛到田中…躺18分鐘命危

不顧生理期！新北男性侵酒醉妹：生日快樂

新竹鋼鐵韓粉組頭好大膽　開PK盤

13歲少女墜樓命危　9樓陽台掛棉被

東海女大生撞轎車不治…單親媽崩潰！警：機車闖紅燈

桃園砂石車相撞機車　男騎士遭輾身亡

士官吞9萬公款買iPhone　羈押禁見

即／空軍士兵疑燒床墊　防空飛彈營傳火警

人妻酒醒發現遭撿屍　老公麻吉厚顏說斷片

妻兒遭誘拐上山！丈夫花10年找到人…竟絕望「變性」

9旬夫婦忘地址受凍　1張家族合照讓他們紅眼眶

普悠瑪翻車案16高層發回宜檢續查

暗助陸官員來如　前記者坦承開人頭協會發邀請函

更多熱門

相關新聞

新竹虐貓閻王被私刑　傷勢曝光

新竹虐貓閻王被私刑　傷勢曝光

新竹一名彭姓男子，利用假領養的方式殘忍虐貓，9隻幼貓被活活虐死，死後再繼續虐，殘忍的過程還錄影下來，簡直慘無人道。當時彭姓男子被以3萬元交保並限制住居，沒想到12月10日網上竟傳出彭男被私刑斷手腳的消息，動保志工邵柏虎也在臉書呼籲，別再使用暴力。

母親節才告白　半工半讀女大生喪母半年上班自撞亡

母親節才告白　半工半讀女大生喪母半年上班自撞亡

警砸死袋熊還吃掉　原住民不用罰

警砸死袋熊還吃掉　原住民不用罰

抵韓國瑜新竹造勢　四叉貓：約4000人

抵韓國瑜新竹造勢　四叉貓：約4000人

新竹、台中「隨便都800萬↑」他崩潰

新竹、台中「隨便都800萬↑」他崩潰

關鍵字：

新竹虐貓閻王動保

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

38年前遭跑船父關冰庫　他賭氣躲西班牙小島38年

范瑋琪低調陪伴高以翔爸「私下聚會照」曝！

今年聖誕趴　「馴鹿咪咪裝」正夯

彰化女大生遭撞！飛到田中…躺18分鐘命危

陳玉珍再住一般病房　金門醫院說話了

幫爸媽送早餐！6歲男童遭卡車輾斃

不顧生理期！新北男性侵酒醉妹：生日快樂

館長開賣限量腕錶！「每支36900」網熱議

他拉屎往後一看！　手竟扯出「9.7m米色黏黏物」

新竹鋼鐵韓粉組頭好大膽　開PK盤

金希澈遭保鑣擋下「以為是粉絲」他超Q發言笑翻網

韓歐巴警告「不要在明洞吃路邊攤」

何如芸驚爆4月提離婚　2兒子「無預警」被送走崩潰

即／北海道宗谷北部　規模4.4地震

紙箱幼貓沒人要　長大變極品美貓

更多

最夯影音

更多
新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～
大媽撞車直接騎走辯：不是故意　被攔竟「見笑轉生氣」暴怒狂罵

大媽撞車直接騎走辯：不是故意　被攔竟「見笑轉生氣」暴怒狂罵

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

虎斑哥「實力寵妹」每晚叼牠進窩 不顧癱瘓努力前進：我怕妳冷嘛

虎斑哥「實力寵妹」每晚叼牠進窩 不顧癱瘓努力前進：我怕妳冷嘛

黃爆李家砂石場拒繳282萬補償金　王淺秋回嗆：拿不出證據就閉嘴！

黃爆李家砂石場拒繳282萬補償金　王淺秋回嗆：拿不出證據就閉嘴！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面