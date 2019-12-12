重摔扭頸、平底鍋巴頭！新竹虐貓閻王「坦承虐殺6貓」　檢察官起訴了

記者陳凱力／新竹報導

新竹彭姓男子以反覆重摔、往牆角丟擲、扭轉頸部數次、平底鍋敲打頭部、螺絲起子穿掌等殘忍方式將6隻貓虐待致死。彭男坦承全部犯行，新竹地檢署偵查終結，依違反動保法將其提起公訴。

▲彭男神隱2日後到警局投案。（圖／記者陳凱力攝）



彭男因到處認養浪貓，被愛貓人士發現其收養的浪貓都莫名消失或死亡，因而產生懷疑，經追查後才發現其虐貓行徑，愛貓人士隨即向新竹市動保所檢舉告發。由於愛貓網友揚言要對彭男肉搜，他抵不住壓力，終於在神隱2日後主動到案說明，之後被檢方裁定以3萬元交保並限制住居。

彭男雖被裁定交保，但日子卻不好過，失業的彭男經常到處找朋友串門子，沒想到卻意外暴露行蹤，在12月1日晚間被網友圍堵在暗巷毆打，造成手指、小腿受傷，彭男感到非常害怕，快速前往警局報案，最後對方以3萬元和他和解，彭男也承諾，再也不會接觸動物。

▲彭男虐貓的手段令人髮指。（圖／記者陳凱力翻攝）



檢察官調查發現，彭男於2019年6月至10月間，利用收養、撿拾浪貓的方式，將牠們帶回住所，再以反覆重摔、往牆角丟擲、扭轉頸部數次、平底鍋敲打頭部、螺絲起子穿掌等殘忍方式將6隻貓虐待致死，其中還有一隻遭到重擊還被送醫，再帶回家繼續虐死。

由於彭男將犯案過程全部拍攝下來上傳雲端供閒暇時欣賞，因此當相關影片曝光時，其慘忍無道引起社會一片譁然。彭男也向檢警坦承以殘暴方式虐殺6貓，新竹地檢署偵查終結，依違反動保法將彭男提起公訴。

▲彭男僅坦承虐殺6貓。 (圖／記者陳凱力翻攝）

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