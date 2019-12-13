快訊／爛尾樓貸23億元還款跳票　張綱維金流疑挪用...列被告現身北檢

記者劉昌松／台北報導

遠航無預警停飛風波1天後，董事長張綱維出面否認停業，並表示已提告遭詐，台北地檢署尚未收到相關詐欺案，反而是早就根據情資，著手調查遠航資金疑遭不當挪用的背信弊端，檢察官以「他」字案密查1年後，13日晚上首度以被告身分傳喚張綱維到案說明，遠航副董鄭晴文則以證人身分出庭。



▲張綱維晚間在律師陪同下，以他字案被告身分到北檢應訊。（圖／記者劉昌松攝）

以合庫為首的3間債權銀行，共借貸遠航約23億元，雖然遠航拿出北市淡水區小坪頂號稱八卦山的105戶爛尾樓，以及北中南東多處不動產抵押，仍出現還款跳票情形，在遠航12日公告「資金籌措困難」、「停止營運」、「資遣員工」後，讓債權銀行都急著想了解遠航資金缺口到底有多大。

雖然張綱維在13日中午公開否認停業、資遣，並稱現在已經有3組人馬願意投資，將有10億元資金到位，同時揚言要控告王姓等4人之前說要投資卻沒進來，涉嫌詐欺。不過檢調早在2018年就接獲情資，懷疑張綱維集團旗下多間公司間資金流動有異，密祕蒐集相關財報等事證後，13日晚上以被告身分，傳喚張綱維出庭說明。

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