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搶攻銀髪族旅遊觀光大餅　花蓮培訓專業人才提升軟實力

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▲花蓮辦理銀髪族觀光旅遊研習課程並輔導考取甲級證照。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮辦理銀髪族觀光旅遊研習課程並輔導考取甲級證照。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為爭取銀髪族旅遊觀光大餅，花蓮縣政府率全國之先首創「2019花蓮縣觀光人力資源-銀髪族觀光旅遊產業培訓計畫」，於12月11、12日兩日假花蓮市福容大飯店，辦理銀髪族觀光旅遊研習課程並輔導民眾考取甲級證照，共160人報名，其中135人參加「CEO銀髮族服務產業證照考試」。

課程主要聚焦於消費力較高、有空閒的銀髮族，說明目前銀髮產業趨勢，並針對銀髮族的需求、習慣、身體機能等提供最適合的旅遊規劃，希望透過整體的銀髮產業發展，讓花蓮發展成為樂活旅遊天堂。

花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮好山、好水、好空氣，空氣品質更是獲得綠色和平組織與空氣品質監測設備商IQAir AirVisual公布為2018年全國空氣品質最優良城市第一名，是最適合銀髮族進行旅遊、甚至Long Stay的縣市，因此辦理本次課程。

▲花蓮辦理銀髪族觀光旅遊研習課程並輔導考取甲級證照。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

學員帶著專業知識回到業界，將提升花蓮銀髮旅遊產業的整體素質。

二天課程結束後，即提供CEO銀髮族產業服務管理師甲級證照考試，本次約有八成五的學員參加證照考試，學員帶著專業知識回到業界，將提升花蓮銀髮旅遊產業的整體素質。

本次邀請的二位專題講師都是一時之選的業界名師，一位是「玄奘文教基金會」執行長林博文教授，透過國外的案例說明銀髮族休閒旅遊趨勢；另一位講師為「多扶旅行社」許佐夫執行長，則針對無障礙旅遊分享實務操作經驗，及說明無障礙旅遊的經濟效益與社會影響力，課程中還安排實例操作，讓學員能體驗身障者的需求。

►「即日起，我退出老化黨。」

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