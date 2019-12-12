彰化老闆向兒稱「我打死你媽」！陳屍台南牧草田...他驚曝：前陣子曾談離婚

記者戴若涵／綜合報導

台南市警方9日接獲通報，安定區一處牧草田中有一具男屍，經確認身分發現，該名男子是在彰化經營五金百貨商場的邱姓男子，而邱男生前曾向兒子透露，「我把你媽打死了」，深入調查後才發現，邱妻從10月18日起便下落不明，全案朝殺妻畏罪輕生方向偵辦。邱男的理髮師曝夫妻倆感情不太好，還曾談離婚。

▲彰化五金百貨商場邱姓老闆陳屍台南牧草田，理髮師出面爆料夫妻感情狀況。（圖／東森新聞）

據了解，邱男與黃姓妻子育有2子1女，大兒子平時幫忙顧店，二兒子在台南唸高中是一名網球國手，小女兒則在高雄唸書。根據警方調查，邱男曾擔任警友站顧問，也是同濟會會員，地方關係不錯，熟知警方偵辦刑案技巧，疑似刻意不帶手機、不開車，騎乘機車躲避監視器。

▲▼邱男及邱妻臉書上互PO合照。（圖／東森新聞，下同）

邱姓男子的理髮師表示，11月中旬邱男曾到店裡剪髮，看得出來他神情緊張。理髮師進一步爆料，「我知道他們感情狀況不是很好，聽說好像經常打架，但那時候小孩子還小啊，現在孩子都長大了」，另外他更稱，邱男夫妻倆前陣子曾談離婚。

但邱男臉書上卻放了與妻子相偕出遊的照片，除此之外，還有多張一家和樂的照片，對比如今令人不勝唏噓，目前整起事件仍是疑點重重，詳細案情有待檢警進一步調查釐清。（來源：東森新聞）

▲全案目前朝邱男殺妻後畏罪輕生方向偵辦。（圖／東森新聞）

越想越不對勁！

【更多新聞】



半年沒聯絡...前女友約聊天：想做一件事！在他面前「淋汽油自焚」慘成焦屍



人民保母登「徵婚啟事」等愛！他曝擇偶3條件...自信喊：我有車有房月薪8萬