爭1個塑膠袋攤商推老榮民一把　死了！判刑3年10月定讞

▲老榮民買高麗菜竟因此喪命，最高法院將動手的攤商判刑定讞。（示意圖／記者楊熾興攝）

記者吳銘峯／台北報導

桃園92歲陳姓老榮民在市場買了6顆高麗菜裝在一只塑膠袋內，老翁要求彭姓攤商「再多給個塑膠袋」，遭攤商拒絕。老翁憤而對攤商罵「操你媽B」，攤商一怒之下，出手推了老翁一把，老翁摔倒，頭部撞擊地面，送醫5天後不治。最高法院審理後，依照「傷害致死罪」將攤商判刑3年10月定讞。

判決指出，本案發生於2017年2月15日，中午11點半左右，陳姓老榮民在彭姓攤商的攤位上買了6顆高麗菜，攤商結帳後將6顆高麗菜裝入1只塑膠袋內，交予陳性老榮民，老翁轉身離去之際，又再回頭向攤商央求多索取塑膠袋1只，但攤商拒絕。老翁辱罵「操你媽B 」，攤商不滿，表明退錢不賣，老翁就將高麗菜丟在櫃檯。攤商衝出櫃台，左手猛推老翁胸口。

年約20歲、重達95公斤的攤商猛力一推，僅165公分、高齡92歲的老翁受不了這般大力，隨即重心不穩往後跌倒，額頂部先撞到塑膠籃，接著後頭部撞擊地面。救護車緊急將老翁送醫，但仍出現頭部損傷與創傷性蛛網膜下腔出血和腦內出血、後枕葉頭皮撕裂傷和血腫等傷害，最後因年紀老邁，各器官功能退化，加以頭部外傷合併顱內出血，繼發吸入性肺炎，導致中樞神經性與呼吸休克，5天後身亡。檢方對彭姓攤商提起公訴。

一審法院審理後，將攤商判刑4年6月。案件上訴二審，高等法院審理時，攤商辯稱當時老翁出言持續辱罵，以為老翁要推自己，所以才反推回去，自己不認為這樣的力道有辦法讓老翁跌倒，自己也沒有想要讓老翁跌倒的意思，充其量只成立過失傷害罪。

但高院勘驗店內監視器畫面，認為老翁當時並無意出手推人；另外2人身高、體重、年齡均有相當差異，再加上店內擺滿蔬果的塑膠籃，依照客觀一般經驗法則判斷，高院認為一般人應可預測如此猛力一推，很有可能讓老翁因此跌倒，頭部也可能因此受撞擊而受傷，因此高院認定攤商有傷害故意，不慎發生致死結果，成立「傷害致人於死罪」。考量他犯後多次前往醫院探視老翁、表達歉意，並支付相關醫療費用、捐款，高院認為他有悔意，因此改判3年10月。全案再上訴第三審，最高法院駁回上訴定讞。