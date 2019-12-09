選紳士男交往！20歲女揭發「曖昧秘密」...下秒遭死命毆打　慘變熊貓眼

▲男子在走廊上追打王女。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

廣東省深圳市一名20歲的王姓女子近日再度遭到男友施暴，從房裡被追打至房外走廊，對方卻絲毫沒有想要罷休。據悉，她當時在男友的同事面前，說出了男友與50歲阿姨的曖昧秘密，沒想到回去竟遭對方瘋狂毆打，不僅全身多處傷痕，連雙眼都腫脹瘀青。

綜合陸媒報導，王女近日發現男友與一名50歲女性互動頻繁，且關係不單純，時常傳訊「妳是我的寶」、「我什麼都給妳」等曖昧話語。事發當天，她在同事面前揭發男友的曖昧秘密，甚至還透露，男友的手機也是50歲的阿姨送的。

▲▼王女原本以為男友很紳士、格性很好，沒想到在一起後，對方卻經常失控。

王女的男友得知後暴怒，將王女瘋狂毆打了一頓，甚至還恐嚇要扭斷她的頸子，並且同歸於盡。從《看看新聞》的影片中可看見，男子先將王女毆打在地，隨後看見對方想要逃跑還追了過去，每一拳都往死裡打，絲毫不手軟。不過，監視器畫面僅是片段施暴過程，王女淚訴，「在房裡的那段期間，他用力地摔桌子，隨後便拿斷掉的桌腳打我。」

據悉，王女透露，自己是從事推銷行業，與男友是在一次的酒吧聚會上認識。她提到，對方當時的一舉一動非常紳士，直到雙方確立關係並同居後，才顯露出真面目。

▲王女的男友將桌子重摔在地，拿起斷掉的桌角施暴。

王女指出，男友有暴力傾向，一年內施暴了好幾次，一言不合就會拿她出氣，「只要他心情不好，或者炒股票虧了錢，我就會隨時挨打。」據悉，她目前已決定交出監視器畫面報警處理，此外，她也心痛表示，「不想再跟男友有任何交集。」。

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