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公司來客人！他切水果慘遭洗臉「看了沒胃口」　網佩服勇氣：沒開除你真的佛

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▲▼上班族,客戶,生意人,成交,握手。（圖／翻攝自pixabay）

▲原PO見公司來客人了，就去切水果招待。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

「連一個都不捧場......。」一名網友發文表示，公司日前來了客人，為了招待他便切了「一大盆」水果請大家吃，怎料客人隨後竟然直言「看了沒胃口」，讓他心涼。不過貼文一出，網友們也幾乎一面倒吐血表示「是我也不吃」、「以為是動物園要用的」。

男網友12日在臉書「爆怨公社」中發文，他表示日前公司有客人來，由於找不到盤子，所以只好用了一個藍色的大臉盆裝。只見臉盆裡頭有切片的蘋果、水梨、火龍果和整串的葡萄，不過因為沒有好好擺盤，顏色都染得亂七八糟。

請繼續往下閱讀...

原PO隨後也喪氣表示，客人眼見此景後，直接當場嫌棄「沒胃口」，全場沒有半個人願意動這盆水果。

▲▼ 臉盆裝水果請客戶 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲客人看了0食慾。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文一出，至今已湧入4千多名網友按讚，眾人紛紛驚嘆「你哪來的勇氣」，吐槽表示「客人是浣熊嗎」、「以為是動物園要用的」、「上次見到是在動物園看飼養員餵動物的時候」、「是我也不吃」、「不如不要拿出來」、「誰知道臉盆之前的用途是什麼」、「你年終領完了嗎」、「好像噴（廚餘）」。

此外也有人建議，如果沒有盤子，寧願用杯子分裝，還不會染色，甚至是泡咖啡、買飲料都還比較體面，「老闆沒有開除你真的佛心。」

值得一提的是，原PO使用藍色臉盆裝食物，其實「顏色」也是大敗筆之一。據本站報導《影響食慾關鍵在顏色！　想變瘦就吃「藍、紫、黑」》中指出，藍紫黑3色讓人有種「神秘、冷靜」的感受，進而產生防備心理，想要減重的人不妨可以使用這類色系的餐具，有助於減少食慾。

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