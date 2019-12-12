房間放雪寶小夜燈！燈一關「臉透詭光」笑到人妻發寒…秒面壁處理　網笑噴

▲這個雪寶是經歷了什麼？陰影也太重了吧！（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

《冰雪奇緣2》 日前刮起一陣旋風，電影角色不管是艾莎女王、萌角雪寶，都成了小朋友的最愛。一位媽媽日前買了雪寶小夜燈回家，一用下去卻超驚恐，彷彿瞬間變成恐怖電影的角色，「別說我女兒會怕，媽媽我也好怕啊」。照片讓網友笑噴，「半夜起床突然看到會嚇死」、「突然慶幸我沒買。」

這位媽咪在臉書《爆怨公社》貼出照片，「我要抱怨這個雪寶小夜燈……別說我女兒會怕，媽媽我也好怕啊～～～」最後則附上一個嚇到臉色發青的表情符號。看看照片，只見原PO將房間燈關上，讓雪寶夜燈亮著，但因為燈泡裝在雪寶的肚子裡，等於臉部的光線是由下往上打，讓雪寶的表情瞬間黑化。

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▲夜燈一開，不只嚇到女兒，連原PO都「驚到」。（圖／翻攝自爆怨公社）

在黑暗中，雪寶隱約可見的五官，反而添了一份詭異的氛圍，原PO就在留言處表示，看到這樣的畫面，她就忍不住把雪寶轉向背面，「她（女兒）默默跟我說『媽媽～可以把他轉過去嗎？』」、「只能讓他面壁思過了」、「只能這樣處理了」、「如果我女兒小二了還尿床就是被他害的。」

▲只好面壁處理了。（圖／翻攝自爆怨公社）

看到照片後，網友紛紛笑噴，「中毒了嗎」、「哈哈哈哈哈哈！腹黑版雪寶」、「靜靜的看著你笑看到你心裡發寒」、「我以為在靈異公社咧」、「『再不睡覺我要開燈囉～～』，小孩應該立馬睡」、「這個雪寶經歷了什麼」、「睡到一半有聽到雪寶笑聲嗎」、「我嚇到手機掉下去」、「雪寶臉都發黑了」、「這極品，去哪買的，我也要買一個來嚇人。」

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