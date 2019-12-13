他搭遠航一看「角落撕心背影」　空姐全程敬業…強忍微笑：是好消息嗎

▲遠東航空宣布停飛！（示意圖／記者李毓康攝）

記者劉維榛／綜合報導

遠東航空拋震撼彈停飛，讓為公司賣命的千位員工一夕失業，事實上，昨（12）日消息陷入膠著時，不少機組人員仍在空中敬業執勤，面帶笑容的背後，內心卻是滿滿無助和徬徨。一名男乘客心疼望著空姐的落寞背影，更上前打氣「保重！」逼哭眾多網友。

鐘先生在臉書透露，昨日搭乘遠東航空要從台中起飛，尚未啟航前，遠航就已發出要開記者會消息，各界也猜測恐與營運危機有關。這一趟飛行旅程約1個小時，原PO心疼直呼，一位短髮空姐若有所思，「眼神都是呆滯的，就這樣注視著機艙走道的某個焦點，有時還輕輕地嘆著氣，但多數的時候就是這樣靜靜的看著。」

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明明內心是如此的忐忑不安，但原PO深感敬佩表示，「從安全講解到飲料服務，她們還是始終帶著微笑，把機上該有的服務悉數完成」，堅強的神情讓人很是心疼。唯一不同的是，班機抵達目的地，看見安全警示燈號響起，空姐才急忙打開座艙上面的行李箱，「迅速拿出手機，在角落看著上面顯示的相關訊息。」

下機前，原PO忍不住上前詢問，「是否知道剛剛網路上傳開的消息？」空姐依舊露出淺淺微笑，反問「是好消息嗎？」而原PO心一揪，搖著頭安慰「保重…」原PO感慨，「看著她轉身靠著機艙角落的背影，很難想像在農曆年前即將失業的她們，如何保持工作的心情？更難想像記者會過後第一線人員怎麼去面對更多無止境的謾罵與失望的顧客？」

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▲空姐「角落撕心背影」！（圖／鐘先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

畢竟每位員工也是受害者，原PO希望各界能用一顆寬容的心，喊話「我知道偷拍是不對的，但看到這樣無奈的身影，如果可以的話，請給這些受害最深又得鼓起勇氣替公司收拾善後的工作人員多點的包容與體諒，或許少些言語的責難與攻擊，能讓他們能盡快完成最後的基本工作，其他的部分得靠消保及司法單位處理。」

文章曝光後，大批網友則隔空傳愛，幫加油打氣「台灣勞工的敬業」、「辛苦空服人員了，她們是直接失去工作失去薪水，航空突發性的宣布關起，這麼多員工薪資和旅客的票卷。即將過年卻面對如此大的經濟考驗」、「這圖，充滿著心酸啊」、「年前失業真的不好受…都要過年了加油」、「遠航的服務很好呢…真是可惜」、「員工是最無辜的 ，辛苦你們了」、「眼眶泛紅了，我們要感謝遠東航空的機師及空姐們，第一線的服務我們」。

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