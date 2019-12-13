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2024沒機會？柯文哲回阿扁：台灣政治文化是有可能被我改變

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記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲日前表態有意競逐2024總統大位，但前總統陳水扁認為，柯文哲已經錯過2020年的大好機會，2024年應該是兩個桃園市長的PK，民進黨的鄭文燦vs.國民黨的朱立倫可能性最大。對此，柯文哲說，如果按照目前的狀況，阿扁總統講的是對的，「但是他少算一樣，台灣政治文化是有可能被柯文哲改變的」。

對於前總統陳水扁稱2020才是最好時機，斷言已經錯過，2024你跟賴清德都沒有機會？柯文哲說，這件事情大概幾個月前去高雄有找過阿扁總統，「他也是很驚訝，他說你為什麼不選？我說台灣今天需要的是明治維新，不是義和團」。

柯文哲說，當時還跟阿扁講說，這種政治文化沒有改變，誰當總統都沒有用，「我還跟他講很久，我說如果現在買票還可以影響選舉，如果花大批的錢去控制媒體還可以影響選舉，也選不出什麼好的總統，我說我們要改變的是台灣的政治文化」。

柯文哲表示，結果阿扁跟他說，「那2020沒辦法解決，2024也不能解決，我跟他講說，你總是人因有夢想而偉大，你要讓我試試看」。

至於2024是否會是兩個桃園市長的戰爭？柯文哲說，現在看當然是這樣，如果以現在來看，台灣打傳統的選戰還是要大批的金錢、要政黨組織動員，特別是組織票，「所以如果以現在的狀況來看是這樣，但是我還是希望，未來的4年內台灣的政治文化可以劇烈的改變」。

柯文哲強調，就是每天認真做自己該做的事，時間到了再來講，「是這樣啦，做不一定會成功，不做一定不會成功」。柯說，阿扁總統還是對政治很敏銳，但是歷史是少數人創造的，「我們如果按照目前的狀況，阿扁總統講的是對的，但是他少算一樣，台灣政治文化是有可能被柯文哲改變的」。

「我們試試看嘛，照我們的夢想去做」，柯文哲說，要改變的是台灣的政治文化，「我跟你講，蓋這棟大樓（指大龍市場）花4年的時間，我要是沒有連任連看都看不到」。

▲▼柯文哲出席大龍市場開幕典禮（圖／記者葉南州攝）

▲柯文哲出席大龍市場開幕典禮（圖／記者葉南州攝）

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