張善政歧視女性掀眾怒　蔡英文發文10萬網友暴動：高度、氣度完勝

▲總統蔡英文。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨副總統候選人張善政12日一席話，「不是要說蔡英文沒結婚，沒結婚不是罪過，但她沒生過小孩，不懂父母的心。」掀起眾怒。總統蔡英文晚間在臉書發文僅1小時，湧入超過10萬讚，破4000則留言譴責張善政。

張善政下午在「新住民午餐約會」中，呼籲新住民不要投給「沒結婚沒生小孩」的蔡英文，因為她不會懂父母的心。但是，此番談話一出，馬上掀起一片譁然，綠黨不分區立委候選人、精神科醫師鄧惠文認為，他突然提到蔡英文總統的結婚跟生育，在公開場合拿一個女性的的婚姻跟生育狀況作為這個女性「值不值得被信賴」的評斷，就是明顯的性別歧視。

民進黨發言人李晏榕表示，沒生過小孩就不懂的父母心的說法，全然是一派胡言，沒有任何因果關係，也傷害了許多期待有孩子的人，「依照張善政的心態，那麼難道我們每個人都一定要養寵物才懂得愛護動物嗎？張善政身為副總統候選人，言論令台灣人丟臉。」

民進黨婦女部主任蔡宛芬也表示，一國的領導人最重要的是尊重這個國家各種不同價值選擇的人民，國民黨卻緊抱性別刻板社會之僵化價值，再三質疑與否定未婚者、無子女者。她痛批，韓國瑜陣營多次發表對女性及新住民的歧視言論，如鳳凰與雞、瑪麗亞、母語在家學等發言，現在再添一則，呼籲韓陣營先為自己的歧視言論道歉，民進黨婦女部願意為他們上課補性別學分。

接著，張善政批評的當事人蔡英文，則於晚間在臉書發文表示，「今天有人說，我沒生過小孩，不知道家長擔憂下一代的心情。」她反問，「我全面擴大托育補助、健全社會安全網，反觀他當初做行政院長時，為孩子們做了什麼呢？」

「我是女性，我未婚，我沒有小孩，這些身分常常被拿來借題發揮。」蔡英文說，她就像很多投入公共事務的女性一樣，總是加倍努力，拿出更好的成績，想要證明自己。

蔡英文表示，其實女性並不需要刻意向誰證明什麼，歧視的標籤也不該被看成理所當然，時代在進步，台灣在進步，穿裙子一樣可以做好三軍統帥，無論有沒有孩子，也都不會減損我們想為下一代做事的心。

蔡英文說，她希望這場選舉的最後三十天，她和對手之間，可以是優質理性的政策比較，不要充斥著信口開河的歧視和謊言。

在蔡英文貼文發表之後，在短短僅1個小時之內，就吸引將近10萬人按讚，相較於她的其他貼文，按讚數是以往的3倍，甚至10倍之多。至於留言也湧入超過4000則，且多在譴責張善政的談話。

在留言中，同樣身為女性的民進黨立委陳亭妃也表示，這場選舉進行到現在，國民黨根本從頭到尾都不想談政見，只想塑造對立、散播仇恨、製造恐懼。

陳亭妃說，政府有沒有在做事基層鄉親最有感受，她現在在地方跑行程，鄉親看到她都說育兒津貼對他們幫助非常大減輕他們許多負擔，非常謝謝政府記得他們且照顧他們。

陳亭妃表示，自己同樣身為女性參政者，我們因為性別而受到的質疑及惡意批評永遠不會少，正因為如此，我們更會把事情做好、做完美，讓這些質疑女性沒能力參政的人閉上嘴，「勇敢不是不害怕，而是明知艱困，卻還是願意去面對挑戰。而我所認識的蔡英文就是這種人。」

此外，也有不少網友留言表示，「什麼年代了，沙文主義者還能生存在台灣的政壇」、「這高度與氣度，張善政真是比不上」、「有愛的人才能擁有愛，小英加油！你們高度完全不在同一個等級」、「一個認知與道德水平如此低的人，竟能做到行政院長，才讓人吃驚，難怪當今之世也只能找到這種人了」、「有高度和眼界態度的小英總統，是我們台灣唯一的希望和冀望，在台灣政治圈淤泥而不染，實屬不易，我們唯一支持小英下架沒貨又愛呼弄選民的人，台灣加油，小英當選」。

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