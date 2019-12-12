酸吳怡農「沒招」就抹黑　朱立倫：高顏值應打高素質選戰

▲蔣萬安、吳怡農。（圖／記者莊喬迪攝、吳怡農辦公室）



記者呂欣玫／綜合報導

距離大選倒數30天，北市第3選區的立委選情激烈，韓國瑜全國競總主委朱立倫12日替該選區立委候選人蔣萬安站台時表示，民進黨立委候選人吳怡農高顏值應打高素質選戰，批評民進黨沒有招就對蔣萬安打抹紅、抹黑牌。

蔣萬安、吳怡農在北市第3選區上演「雙帥對決」，據《台灣指標民調》最新調查，吳怡農只落後9個百分點，可能與發起「全民下架吳斯懷」運動有關。對此，朱立倫回應，這跟他看到的不一樣，蔣萬安受到很多民眾肯定，民進黨要怎麼放消息都好，他們就是繼續拚。

朱立倫表示，民進黨對蔣萬安這一類努力、勤走基層的立委，沒有招了就打出抹紅、抹黑牌，並訝異地表示，蔣萬安的對手高顏值應該打高素質選戰，但前一陣子亂罵已故總統蔣經國，現在又抹紅蔣萬安，不過，蔣萬安真的很有風度，都沒有說肯定蔣經國、票投蔣萬安，民進黨要下架誰沒關係，重點是大家票投蔣萬安就好。

蔣萬安則說，民調當作參考，他會全力以赴，一步一腳印爭取認同。至於吳怡農喊出下架吳斯懷，是否在打負面選戰？蔣萬安說，他不會這樣評論，但自己從頭到尾都堅持打正面選戰。

對於朱立倫酸應打高素質選戰，吳怡農回應，「邀請蔣萬安委員一起下架吳斯懷，這樣算是抹黑？」朱立倫稱他罵對手家人（指蔣經國）是惡意的抹黑，但這件事情的來龍去脈，朱立倫應該非常清楚，卻仍選擇扭曲、抹黑、攻擊。「我期待蔣委員以及所有政治人物，都能打一場正面的選舉。」

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