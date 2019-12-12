挺妻進國會！　王婉諭夫哽咽：像小燈泡還在

▲王婉諭、劉大經。（圖／《大雲時堂》提供）



記者呂欣玫／綜合報導

時代力量公布2020不分區立委名單，排名第三的小燈泡媽媽王婉諭是一大亮點，她12日偕同丈夫劉大經接受專訪，對於全家壟罩在小燈泡事件的陰影後，王婉諭決定投身選舉，劉大經表示，全力支持妻子，「某種程度就好像燈泡還在、我在幫她做些事情。」



2016年內湖隨機殺人案震驚全台，當時身為受害者的王婉諭夫妻，多次在鏡頭前呼籲大眾重視社會安全網。劉大經受訪時表示，「對小燈泡的思念投射在和她同年齡的孩子身上，如果能夠幫這個年紀的孩子多做些事情，某種程度就好像燈泡還在、我在幫她做些事情。」

劉大經也心疼老婆為了跑選舉行程而太過勞累，甚至在王婉諭因跑行程晚歸而直接攤在沙發上睡著時，只能不捨地替她蓋被子，主持人追問「對老婆的心疼與不捨有化作實際行動的支持嗎？」，劉大經則語帶靦腆地回答，「替老婆將家事都打理好了」。



對比王婉諭起初收到參選邀約時的猶豫，劉大經則是全力支持妻子，他說，「會全力支持是因為結婚十幾年，太太一直都很關心社會議題，我自己的能力比較有限，但我知道婉諭是可以的，她有很強的執行力。」另外，小燈泡年僅5歲的妹妹也力挺媽媽，「若妳可以為台灣、為小孩做更多事，那就去做。」

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