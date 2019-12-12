回應「中國威脅論」　華春瑩：貓熊塊頭大但會比禿鷹危險？

▲大陸外交部發言人華春瑩。（圖／翻攝自中華人民共和國外交部網站）

記者馬叔安／綜合報導

大陸外交部發言人華春瑩12日指出，現在一些西方國家政客和媒體似乎集體患上了「對華恐懼偏執症」，表現為「逢中必反」，對中國大陸污衊抹黑，中國塊頭是大，但塊頭大小與威脅與否並無必然聯繫，「熊貓（台灣稱貓熊）塊頭很大，但它會比禿鷹更危險嗎？」

大陸外交部12日舉行例行記者會，有人提問，澳洲有學者近日批評澳國近期「中國威脅論」已演變成「紅色恐懼偏執症」，當前涉華辯論幾乎喪失全部理性和分寸，對華強硬被視為澳取悅美國的一種方式，詢問華春瑩有何評論？

華春瑩表示，一些西方國家對中國大陸污衊抹黑，無所不用其極，甚至黑白不分，是非顛倒，完全喪失了底線和良知，這種現象說到底，是對華認知出了問題，沒有正確的「中國觀」，「我們沒有主動發起過戰爭，沒有干預過別國內政，沒有搶佔別國一寸領土，沒有破壞國際規則和秩序。」

華春瑩表示，「我們只是通過自己的辛勤勞動與付出過上越來越好的生活，在中國主權安全受到威脅和侵害時，展現出更強的維護自身正當合法權益的能力和信心；在面對抹黑攻擊時，更加及時有效地擦乾潑在我們身上的髒水。」

華春瑩指出，「我們進行必要的鬥爭，只是為了贏得應有的平等和尊嚴」，即便是功夫熊貓，也是行俠仗義、親仁善鄰，受到了夥伴的喜愛，「對華恐懼偏執症」是種病，也很危險，但並非無藥可治，它需要的只是拋棄零和冷戰思維，秉持平等相互尊重，擁抱開放包容，實現互利共贏。

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