　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

回應「中國威脅論」　華春瑩：貓熊塊頭大但會比禿鷹危險？

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲大陸外交部發言人華春瑩。（圖／翻攝自中華人民共和國外交部網站）

▲大陸外交部發言人華春瑩。（圖／翻攝自中華人民共和國外交部網站）

記者馬叔安／綜合報導

大陸外交部發言人華春瑩12日指出，現在一些西方國家政客和媒體似乎集體患上了「對華恐懼偏執症」，表現為「逢中必反」，對中國大陸污衊抹黑，中國塊頭是大，但塊頭大小與威脅與否並無必然聯繫，「熊貓（台灣稱貓熊）塊頭很大，但它會比禿鷹更危險嗎？」

大陸外交部12日舉行例行記者會，有人提問，澳洲有學者近日批評澳國近期「中國威脅論」已演變成「紅色恐懼偏執症」，當前涉華辯論幾乎喪失全部理性和分寸，對華強硬被視為澳取悅美國的一種方式，詢問華春瑩有何評論？

華春瑩表示，一些西方國家對中國大陸污衊抹黑，無所不用其極，甚至黑白不分，是非顛倒，完全喪失了底線和良知，這種現象說到底，是對華認知出了問題，沒有正確的「中國觀」，「我們沒有主動發起過戰爭，沒有干預過別國內政，沒有搶佔別國一寸領土，沒有破壞國際規則和秩序。」

華春瑩表示，「我們只是通過自己的辛勤勞動與付出過上越來越好的生活，在中國主權安全受到威脅和侵害時，展現出更強的維護自身正當合法權益的能力和信心；在面對抹黑攻擊時，更加及時有效地擦乾潑在我們身上的髒水。」

華春瑩指出，「我們進行必要的鬥爭，只是為了贏得應有的平等和尊嚴」，即便是功夫熊貓，也是行俠仗義、親仁善鄰，受到了夥伴的喜愛，「對華恐懼偏執症」是種病，也很危險，但並非無藥可治，它需要的只是拋棄零和冷戰思維，秉持平等相互尊重，擁抱開放包容，實現互利共贏。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

ET快訊
時速20！熱褲妹怒「幹嗎跟著我」　拖鞋哥喊心裡話...她羞愧
獨／在外借高利貸至少5億　地下錢莊爆：張綱維跑了
余苑綺抗癌1個月報喜！做4次化療現「驚人轉機」余天暴瘦6kg
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

上海首創台青公租房　精華地段300套「有居住證者」可申請

陸客受邀來台「4年232件違規」　26人被處分「不予許可來台」

15歲少女長60歲老婦臉！「滿臉皺紋皮膚下垂」遭排擠霸凌…躲家不敢見人

影／7歲童鑽娃娃機洞「想偷布偶」…下秒卡住嚇壞急呼救！網笑翻：果然夾娃娃

陸媒：中央經濟工作會議本周已召開　2020年「寬貨幣、緊信用、鬆財政」

回應「中國威脅論」　華春瑩：貓熊塊頭大但會比禿鷹危險？

《路透》：習近平下週將訪澳門　宣佈多項支持發展金融措施

華聞快遞／長沙以工程機械擴大世界「朋友圈」　佈設全球推介會路線圖

球員名單6成寫錯　網友發現記者是正妹：錯字不重要！

正妹記者寫錯15球員姓名！被肉搜出「雪白長腿+長輩」照...網：原諒她了

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

大媽撞車直接騎走辯：不是故意　被攔竟「見笑轉生氣」暴怒狂罵

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

黃爆李家砂石場拒繳282萬補償金　王淺秋回嗆：拿不出證據就閉嘴！

整張用鐵做！開箱土豪「美國黑卡」 買什麼都能刷...遇到危險還能求救

虎斑哥「實力寵妹」每晚叼牠進窩 不顧癱瘓努力前進：我怕妳冷嘛

范瑋琪、王力宏低調陪伴高以翔爸　聚會合照「一致動作」有洋蔥

傳統台式早餐秒征服老外味蕾！初嚐鹹豆漿超驚艷：想整碗吃光

他玩交友軟體不給錢遭恐嚇！ 找「真大哥」揭發假幫派真詐騙

《那一天》「蘆筍CP」健身房掌聲響起　啪啪啪...看了好害羞!!

上海首創台青公租房　精華地段300套「有居住證者」可申請

陸客受邀來台「4年232件違規」　26人被處分「不予許可來台」

15歲少女長60歲老婦臉！「滿臉皺紋皮膚下垂」遭排擠霸凌…躲家不敢見人

影／7歲童鑽娃娃機洞「想偷布偶」…下秒卡住嚇壞急呼救！網笑翻：果然夾娃娃

陸媒：中央經濟工作會議本周已召開　2020年「寬貨幣、緊信用、鬆財政」

回應「中國威脅論」　華春瑩：貓熊塊頭大但會比禿鷹危險？

《路透》：習近平下週將訪澳門　宣佈多項支持發展金融措施

華聞快遞／長沙以工程機械擴大世界「朋友圈」　佈設全球推介會路線圖

球員名單6成寫錯　網友發現記者是正妹：錯字不重要！

正妹記者寫錯15球員姓名！被肉搜出「雪白長腿+長輩」照...網：原諒她了

時力公布2020司改政策　誓言重懲關說、消滅權貴司法

澳野火狂燒「雪梨煙霾茫茫」2萬人抗議！　總理終承認：令人擔憂

先探／奔跑吧！聯發科

張綱維留遺書失聯 賴香伶：董事、合夥人等應出面

蕭亞軒新歌MV「男主角是小16歲男友」　55秒恩愛片全曝光！

心儀女被追走！　7旬老翁針筒注「致死量農藥」進寶特瓶謀殺

進算加罰太爽　NCAA7尺中鋒揮拳慶祝打倒裁判送醫

2019最佳手機、最佳手機相機排行出爐！iPhone 11 Pro獲雙料冠軍

南山代理董座尹崇堯2次面試闖關失敗　金管會揭2大關鍵因素

【廣編】Dyson攜手亞洲暖心男神劉以豪以強勁氣流吹送暖暖愛意　吹風機推節日特別版　聖誕禮物夢幻首選

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

大陸熱門新聞

女友幫美容SPA爽到睡著…醒來當場分手！

情侶關燈赫見「飯店插座亮紅光」

日本無印良品被告侵權…中國山寨商標贏了

白衣哥「伸舌狂喇」棉花糖女　鄰座男無奈了

3歲娃每天看窗外發呆1hr！爸爸走近見「超聰明真相」

4項整形全失敗...她投訴卻被嗆「醜人多作怪」

高三生體檢抽血嚇到掩面哭喊「啊～」　網友笑瘋

超合身旗袍！買家秀前凸後翹照　全網笑暈

叫車卻消失！計程車司機收「6字訊息」懂了

女記者寫錯15球員姓名！被搜出「雪白長腿」照

3個月女嬰慘遭鼠群瘋狂啃食「臉被咬爛」

女友只用一掌　27歲男內臟被打歪

2歲大胃王重43公斤　9年後現況曝光

「獨眼女老師」神顏美照爆紅！

更多熱門

相關新聞

華春瑩：中國不能還嘴的時代一去不復返了

華春瑩：中國不能還嘴的時代一去不復返了

中國外交部11日的例行記者會上，現場有BBC記者問中國大使在與法羅群島官員談話時，是否有談到華為或者涉及到未來的可能合作？對此，發言人華春瑩指出，美國的官員可以滿世界抹黑攻擊中國的華為，難道中國大使跟所駐在國的官員談合作時，就不能提到中國公司的名字嗎？此外，她還強調，中國不能還嘴的時代一去不復返了。

熊貓弟幫推車帥炸　她從此願意叫外送

熊貓弟幫推車帥炸　她從此願意叫外送

駁新疆言論！華春瑩：美國是超級謊言製造者

駁新疆言論！華春瑩：美國是超級謊言製造者

美關注人權議題 陸外交部端「禁穆令」反擊

美關注人權議題 陸外交部端「禁穆令」反擊

美駐華使館緊咬人權 陸外交部回應

美駐華使館緊咬人權 陸外交部回應

關鍵字：

中國威脅論華春瑩貓熊熊貓

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦證實婚變：永遠單身

洗碗精別加水稀釋！專家曝2原因髒爆了

莉婭被謝和弦認愛：全世界最傻眼是我！

獨家／謝和弦遭辣妻檢舉「切心切到底」年後離婚

38年前遭跑船父關冰庫　他賭氣躲西班牙小島38年

范瑋琪低調陪伴高以翔爸「私下聚會照」曝！

女友幫美容SPA爽到睡著…醒來當場分手！

今年聖誕趴　「馴鹿咪咪裝」正夯

遠航張綱維傳遺書　只求以死謝罪

遠航將倒閉？副總：孤臣無力可回天

館長開賣限量腕錶！「每支36900」網熱議

彰化女大生遭撞！飛到田中…躺18分鐘命危

金希澈遭保鑣擋下「以為是粉絲」他超Q發言笑翻網

遠航發公告證實：12月13日起停止一切飛航營運

紙箱幼貓沒人要　長大變極品美貓

更多

最夯影音

更多
新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～
大媽撞車直接騎走辯：不是故意　被攔竟「見笑轉生氣」暴怒狂罵

大媽撞車直接騎走辯：不是故意　被攔竟「見笑轉生氣」暴怒狂罵

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

黃爆李家砂石場拒繳282萬補償金　王淺秋回嗆：拿不出證據就閉嘴！

黃爆李家砂石場拒繳282萬補償金　王淺秋回嗆：拿不出證據就閉嘴！

整張用鐵做！開箱土豪「美國黑卡」 買什麼都能刷...遇到危險還能求救

整張用鐵做！開箱土豪「美國黑卡」 買什麼都能刷...遇到危險還能求救

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面