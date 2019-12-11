回應BBC記者！陸外交部：中國不能還嘴的時代一去不復返了

▲華春瑩強調，中國不能還嘴的時代一去不復返了。（圖／路透社）



記者邱茀濱／綜合報導

中國外交部11日的例行記者會上，現場有BBC記者問中國大使在與法羅群島官員談話時，是否有談到華為或者涉及到未來的可能合作？對此，發言人華春瑩指出，美國的官員可以滿世界抹黑攻擊中國的華為，難道中國大使跟所駐在國的官員談合作時，就不能提到中國公司的名字嗎？此外，她還強調，中國不能還嘴的時代一去不復返了。

針對中國駐丹麥大使曾威脅法羅群島，如果當地不與華為簽署5G協議，就取消自由貿易協定一事，華春瑩澄清，中國和法羅群島地區並沒有自貿協定，何來取消一說？但若你關注美國的高官極盡抹黑和攻擊中國的企業，並威脅有關國家不要與中國特定企業合作，「你就能真正理解什麼才是威脅」。

不過，BBC記者隨即追問，中國大使在與法羅群島官員談話時，是否談到華為或者涉及到未來的可能合作呢？華春瑩表示，談還是沒有談到華為，「你認為有任何的區別和實質意義嗎？美國的官員可以滿世界抹黑攻擊中國的華為，難道中國大使跟所駐在國的官員談合作的時候就不能提到中國公司的名字嗎？」

「這是什麼邏輯？」華春瑩反問該名記者，難道你以為中國還是處在於，「美國可以滿世界抹黑攻擊打壓我們，而我們連名字都不可以提，更不能還嘴，是這樣嗎？我告訴你，這樣的時代一去不復返了。」最後，華春瑩指出，中國有責任堅決維護中方的公民、企業的正當合法權益。

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