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機車發不動！天使熊貓弟「暖伸腳」帥炸　台南女淚讚：從此願意叫外送

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▲foodpanda,空腹熊貓,外送,機車外送,僱傭。（圖／記者林敬旻攝）

▲原PO很感謝熊貓外送員主動幫忙。示意圖，非本文當事人。（圖／記者林敬旻攝）

記者張嘉晏／綜合報導

「要找到他很困難，但是我希望他可以看到。」一名女網友日前因為機車故障，獨自牽車在路上走，這時一名熊貓外送員路過關心，隨後還「暖伸腳」幫忙，讓她感動炸，甚至表示願意為了那位外送員開始使用外送平台。

「我想說，我剛剛遇到天使了！」一名女網友10日在臉書「爆怨公社」發文，原來日前她的機車不知為何突然發不動，於是她下午就獨自牽車去機車行修理。因為之前有相關經驗，她覺得在大馬路上牽車還是很危險，所以這次就改走小巷子。正當她行經台南大林教會附近時，一名熊貓外送員經過，見狀後便停下來詢問她的狀況。

請繼續往下閱讀...

原PO表示，這位外送弟弟看起來只有20歲而已，弟弟在斜坡處看到她有困難，便主動說「我幫妳用腳推過去吧！」要她好好待著，隨後就幫她把車子推到巷子口。她開心道謝後，對方就揮揮手帥氣地騎走了。

機車維修,機車行,維修保養, 摩托車（圖／記者季相儒攝）

▲機車維修示意圖。（圖／本報資料照）

「那一刻，我覺得台灣的未來還是很有希望的。」原PO表示，雖然對那位外送員來說可能只是舉手之勞，但這件小事還是讓她覺得很感動；雖然她沒有使用過外送平台，但經過此事，她表示願意開始叫熊貓外送，「謝謝你，年輕的孩子。」

暖文一出，網友們紛紛大讚表示，「希望社會越來越好」、「很好！讓台灣多一點善良」、「現在還有這樣善良熱心的年輕人，真的很不容易」、「祝福天使生意興隆」。

此外，留言中也有另一名當過熊貓外送員的網友透露，他先前騎車時，因為前方汽車在中線直接右轉害他慘摔，膝蓋痛得他淚流不止，沒想到後方一名跑UberEats的年輕弟弟立刻衝上前關心，不顧手上還有訂單，熱心詢問他需要不要幫忙，讓他感動到不行。

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