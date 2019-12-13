劉宥彤爆「卡神」曾找上門　要幫郭董初選打敗韓國瑜

▲近期卡神案持續延燒，劉宥彤爆楊蕙如曾於國民黨初選期間找上門。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

「卡神」楊蕙如的暗黑網軍被揭露，讓綠營政治人物紛紛閃躲，深怕被沾上，讓卡神變成瘟神。在國民黨初選期間，替郭台銘操盤的劉宥彤在接受本刊專訪時也首度透露，「卡神在初選期間，也透過關係來找過我們，希望幫忙在網路上帶風向打贏韓國瑜。」

「現在民進黨的政治人物，聽到卡神都閃的遠遠的，卡神都變成了瘟神。」在接受本刊訪問的親民黨不分區立委候選人劉宥彤在被本刊問到網軍事件時笑著說。

看到網軍事件延燒，綠營的態度閃避，也讓劉宥彤忍不住爆料，「其實，楊蕙如在初選（國民黨）期間，也曾經透過人傳話，希望幫郭董帶風向，打贏韓國瑜。但最後被我拒絕了。」

「其實網路行銷有很多種，有很多也是正面的，我也是覺得OK，但談到帶風向，這種暗黑的手法到底有多高，我也不清楚，最後還是婉拒了幫忙帶話的人。」劉宥彤回想起當時的情況說。

只不過，幫楊蕙如來傳話的人，後來又找上劉宥彤。「這些網軍很厲害的，他們這些網路勢力還是要有些往來，多多少少要付出點善意，讓人感覺的有要收保護費的感覺，但我們還是決定不往來。」劉宥彤當時斬釘截鐵地回絕。



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