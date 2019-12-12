無預警停飛、不甩飛時限制！遠航爭議多　近2年挨罰逾5百萬

▲遠東航空無預警停賣機票。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

遠東航空爭議不斷，不只常遭交通部民航局開罰，今年5月更曾發生無預警停飛事件。回顧遠東航空歷年來營運情況，發生過飛機滑出跑道、機組調度問題、飛行時間超時、機型老舊、機隊不足等，還因取消過多航班挨罰500萬元，交通部政次王國材更坦言「遠航令人頭痛」。

遠航今年5月18日無預警停飛8條航線、影響近7000人，1084名旅客因此滯留國外，當時總經理李梓煌強調，「遠航只是取消班機，但取消過程比較粗糙」。

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▲遠東航空無預警停賣機票。（圖／記者李宜秦攝）

民航局指出，由於遠航機型老舊、機隊不足，為拉長期保養時間，自2017年4月限制遠航飛時，其MD機隊每個月有1350小時的飛時限制，但遠航在有飛時限制且沒有引進新機組的狀況下，今年1月仍開航巴拉望、長灘島航線，因此導致2到4月飛時均超過民航局限制，3、4月更是超標100小時以上，民航局因此在5月中下令改正，否則開罰。

遠航當時不滿民航局做法，一次取消5月下半月航班，業者認為「是藉由綁架旅客威脅民航局」。然而事實上，遠航危機重重，除了飛時限制外，明年元旦將上路的高齡飛機條款，將強迫機齡26年以上飛機退場，遠航8架MD機型將有4架會被淘汰，外界也擔憂其運能狀況。

對此，遠航今年8月也召開記者會，強調4架MD將陸續在今年8月、11月、12月除役，另引進3架ATR72-600客機。遠航董事長張綱維當時更表示，過去不是不換新機，是希望一切到位後再更新，對外界質疑飛安疑慮非常無奈，同時強調遠航從未晚付、少付員工薪水。

▲遠東航空董事長張綱維。（圖／記者林敬旻攝）

此外，民航局上月公布今年第3季航空公司違規事件裁處，其中遠航3月13日一架飛菲律賓長灘島的航班，於降落後滑行時偏移跑道，民航局調查後認為是遠航對機師降落特殊機場的訓練不足，裁罰60萬元。

遠航去年也因取消大量航班，遭到民航局重罰300萬，今年再因連續2個月取消航班比例過高被罰200萬元，是因為取消航班被罰最多的航空公司。