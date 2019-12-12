千人無預警失業！機師工會怒轟遠航「踐踏法令」　要交部、勞部強勢介入

▲遠航倒閉，松山機場民眾抗議。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者李宜秦／台北報導

遠東航空今傳停業，宣布明日起暫停營業，桃園市機師職業工會怒轟，遠航片面解僱全體員工，完全無視勞基法等相關規定，剝奪上千名勞工工作權、踐踏法令，是「令人髮指的惡質方式」，要求交通部、勞動部強勢介入。

機師工會表示，遠航公司以突襲式宣布全面停業、解雇全體員工的行徑，已明顯嚴重違法，相關法規規定，大量解雇勞工六十日前，「需將解僱計畫書通知主管機關及相關單位或人員，並公告揭示」，對於遠航公然違法、踐踏法令與勞工權益的行徑，恣意剝奪上千名人員的工作權，工會表達最嚴厲的譴責。

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▲大批民眾等著退票。（圖／楊先生提供）

機師工會表示，今年5月遠航無預警停飛時，遠航董事長張綱維還否認財務危機，宣稱「交通部民航局每個月都監理遠航，遠航資金無虞」，甚至揚言將對媒體相關報導提告。然而，張綱維口中交通部隨時「監理」無虞的結果，卻是今日毫無預警的全面停飛。

機師工會要求，政府相關單位必須立即強勢介入，立即針對遠航資方違法侵害員工權益的行徑進行各種必要與可能的補救措施外，確保遠航員工在後續停業過程中的一切權益。

機師工會表示，華航、長榮、星宇等航空公司，現階段對飛行員均有顯著的人力缺口與需求，因此呼籲政府應積極以專案處理，主動協助遭解雇的包括機師在內；具豐富飛航專業的上千名從業人員們，優先媒合轉職至其他國航。

▲旅客因遠航停業氣到暈倒。（圖／記者黃軍瑋攝）