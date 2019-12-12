快訊／搶著退票...遠航櫃台「退到沒錢了」！網PO末班機照感嘆



▲金門晚間湧現退票人潮。（圖／楊先生授權提供）

記者李佳蓉／採訪報導



遠東航空今（12）日宣布因不堪長期營運虧損，加上資金調度困難，13日起停止一切飛航。許多離島居民得知消息，趕往機場進行退票，金門尚義機場也排出一條長長人龍，有網友18：26在臉書社團《靠北金門》PO文提醒，「現場要退票的旅客，估計都要失望了，因為已經沒有現金，遠航也沒有信用卡公司的額度授權了。」

遠航無預警停業震驚外界！下午召開記者會的途中，遠航突傳來董事長張綱維的遺書，內容寫道，張綱維對不起大家，因受詐騙集團欺騙，再加上兩岸不景氣導致公司虧損日漸擴大，本人已墊款近9億元仍不足用，20多年來心血付之一炬，只求一死以謝罪，但死不瞑目。



▲民眾看著遠航最後一班飛機將起飛，心情複雜。（圖／楊先生提供）

有已購買遠航機票的民眾得知消息，立即前往機場臨櫃退票，松山、馬公及金門尚義機場都被旅客擠爆。一名楊姓網友晚間在《靠北金門》PO文「今天最後一班從金門起飛的遠東航空班機，不知道未來還有沒有機會再次看到？現場要退票的旅客，估計都要失望了，因為已經沒有現金，遠航也沒有信用卡公司的額度授權了，只能拿到購票憑證。」提醒還沒前往的人，已經不用去了。

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楊先生接受訪問時表示，因為遠東航空有提供金門大學的相關人員VIP的優惠，所以一次都買10張左右，「雖然不是一直都搭遠東航空，但是頻率非常的高。」繼上一次遠航倒閉事件，後來都選擇「部分扣款」的方式處理，但這次手上還有6張票還沒退完。他描述，離開機場前人龍綿延超過100公尺，但最後因櫃檯「退到沒錢」，退刷額度已經用完，僅提供購票證明，後續讓大家以購票證明至縣政府登記求償。



▲金門尚義機場白天湧現大批退票人潮。（圖／網友陳月蓮提供）

金門縣政府稍早也回應，現場辦理退票就是直接和遠東航空退票，與平時退票手續並無不同，至於現場退票是否有限額，與未來是否會開放線上退票，還刻正向遠東航空釐清當中。填表單或臨縣府櫃台登記部分，僅是縣府統一彙整鄉親訂位狀況，再行向遠東航空尋求解決方案。

遠東航空今（12）日宣佈因不堪長期營運虧損，加上資金調度困難，自明日起暫停營運，而流通在旅客手中的機票怎麼辦？遠航副總黃育祺表示，公司消費者信託專戶裡有1億5000萬餘元現金，加上本票，信託專戶總數共有2.68億元，應足以因應後續退票事宜。