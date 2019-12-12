林佳龍：第一時間航務檢查員已進駐遠航　確保停飛前所有航班安全

▲遠航宣布13日起停業，衝擊國內、外大批旅客。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

遠東航空因財務狀況，無預警宣布13日起停飛，交通部長林佳龍下午5點半召集跨部會應變會議，他強調，民航局一掌握到消息，航務檢查員就已經進駐遠航，協助控管飛航安全。另外，他也要求相關單位確保明天停飛前，所有航班飛航安全。

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▲林佳龍發文強調，會確保明天遠航停飛前，所有航班飛航安全。（圖／資料照／記者賴文萱攝）

針對遠航無預警停飛，林佳龍在臉書指出，今天下午在交通部召開應變會議，一早也責成民航局在8點逕赴遠航了解情況之後，會同各單位擬定應變計畫，並向府院高層報告。剛剛在下午4點召開記者會，5點半召集跨部會應變會議，要求落實四大因應要點。



第一，確保明天停飛前，所有航班飛航安全；第二，調度航班運能，維護離島居民權益；第三，維護消費者權益；第四，保障員工權益。

▲遠航停業，松山機場末班航班起飛。（圖／記者林敬旻攝）

林佳龍強調，保障飛安是第一要務，今天民航局一掌握到消息，我們的航務檢查員就已經進駐遠航，協助控管飛航安全。為確保離島交通不中斷，交通部也已經協調好華信與立榮航空明天起協助，金門加班6趟來回，共計12架次；澎湖加班趟來回，共計4架次。



另外，交通部也請觀光局督導並協助可能受影響的旅行社，及約500名滯留在外的旅客，並處理旅客行程及退款事宜。因應春節即將到來，交通部將持續協調增班或放大機型以補足運能。

▲遠航無預警停業，松山機場現在有眾多民眾趕著退票，也憤怒抗議。（圖／記者黃軍瑋攝）



遠東航空2008年停飛，2011年復飛，林佳龍說，民航局一直以來針對飛安與財務都採高度監管，也要求提列營運準備金及設立消費者履約保證金信託專戶。遠航今年接連發生幾起飛安事件，交通部也召開2次「因應遠航營運異常監控及應變小組」會議，加強對遠航航的監控，並處以違規罰款。



林佳龍說，今也特別勞煩政次王國材及常次祁文中於傍晚進駐民航局，協助跨部會因應會議，協調勞動部等相關部會協助遠航做好善後工作。