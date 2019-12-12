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彰化大城海域5天發現8隻病死豬　海巡加強巡邏

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▲彰化大城鄉海堤11日發現病死豬。（圖／海巡署中部分署第三岸巡隊提供）

▲大城鄉海堤發現病死豬，防疫人員進行消毒銷毀。（圖／海巡署中部分署第三岸巡隊提供）

記者唐詠絮／彰化報導

又發現病死豬！中部分署第三岸巡隊三豐安檢所人員於11日下午15時許，在大城鄉新街海堤執行巡查勤務時發現1隻死亡豬隻，為防範海上漂流或國內惡意遺棄之病死牲畜，隨即啟動防檢疫標準作業程序進行應處，並聯繫彰化縣動物保護防疫所派員前往處置，5天以來已經發現8隻病死豬。

▲彰化大城鄉海堤11日發現病死豬。（圖／海巡署中部分署第三岸巡隊提供）

▲大城鄉海堤發現病死豬。（圖／海巡署中部分署第三岸巡隊提供）

三豐安檢所所長張宏旭實施岸際巡查時，於大城鄉新街海堤岸際發現死亡豬隻，立即派遣所內人員依防檢疫標準作業程序，第三岸巡隊鹿港機動巡邏站也派員前往協處，現場人員穿著防護衣並拉起封鎖線管制，另聯繫彰化縣動物保護防疫所派員前往處置。

▲彰化大城鄉海堤11日發現病死豬。（圖／海巡署中部分署第三岸巡隊提供）

▲大城鄉海堤發現病死豬。（圖／海巡署中部分署第三岸巡隊提供）

防疫所人員於16時30分抵達現場進行消毒、採樣並就地焚燒死亡豬隻；防疫所人員表示8日、9日接連於大城鄉海岸發現的死亡豬隻7隻，經行政院農業委員會家畜衛生試驗所檢驗病毒反應後皆呈現陰性；但5天內即發現3起豬屍(累計8隻)，第三岸巡隊不敢輕忽，將持續加強岸際巡查，防止可能疫情入侵。

▲彰化大城鄉海堤11日發現病死豬。（圖／海巡署中部分署第三岸巡隊提供）

▲大城鄉海堤發現病死豬，防疫人員進行消毒銷毀。（圖／海巡署中部分署第三岸巡隊提供）

彰化動物防疫所所長董孟治指出，昨天的這一頭病死豬是小豬，檢驗後沒有非洲豬瘟疫情，籲請養豬戶不要任意將病死豬丟棄，可以聯繫動防所人員前往處理。

▲彰化大城鄉海堤11日發現病死豬。（圖／海巡署中部分署第三岸巡隊提供）

▲大城鄉海堤發現病死豬，防疫人員進行消毒銷毀。（圖／海巡署中部分署第三岸巡隊提供）

海巡署中部分署第三岸巡隊表示：對於非洲豬瘟疫情的掌控，將秉持「寧願多做、不可少做」、「做好長期抗戰的準備」、「以最嚴謹的態度面對疫情」及「用最高的標準執行勤務」等四項最高原則，並呼籲畜農：「海巡會盡全力抵禦境外的疫病威脅，請大家也要做好斃死畜管理措施」，如在岸際或海上發現可疑死亡豬隻，請即刻撥打海巡免付費118服務專線，將豬瘟疫情杜絕於境外，以保護我國畜牧業經濟命脈。

腦公！你不可以賴帳喔

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