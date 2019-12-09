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非洲豬瘟「地雷郵包」秋節暴增8倍　陳吉仲曝危機：今年春節風險很高

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▲▼農委會主委陳吉仲視察中華郵政國際郵包檢查流程。（圖／記者賴文萱攝）

▲農委會主委陳吉仲視察中華郵政國際郵包檢查流程。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

元旦、農曆春節將至，國內、外旅客進出更頻繁，根據數據，今年9月中秋節時，郵包被查獲含有肉製品的比例是平常的8倍。農委會主委陳吉仲上午帶隊視察中華郵政國際郵包檢查流程，全力防堵「地雷郵包」入台，也呼籲旅客絕對不要從疫區帶相關肉製品進來，因為只要一個產品入台，台灣就會面臨到非常大的挑戰跟風險。

▲▼農委會主委陳吉仲視察中華郵政國際郵包檢查流程。（圖／記者賴文萱攝）

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▲陳吉仲說，網賣非洲豬瘟疫區相關肉製品，未來將開罰3萬至15萬，估周五上路。（圖／記者賴文萱攝）

陳吉仲說，去年過年時，台灣所面對的亞洲非洲豬瘟疫情只有對岸中國大陸，那時候防疫只要守住就好，但現在東亞地區已經有10個國家有非洲豬瘟疫情，台灣面臨的風險很高，尤其過年期間最主要影響非洲豬瘟防疫各式各樣的火腿、臘腸、香腸製品流動，這幾乎是在所有世界各個國家傳播非洲豬瘟最高的。

非洲豬瘟疫情最高峰險的兩個國家為中國大陸及越南，根據數據，從入境旅客違規攜帶肉類品直接開罰20萬元時開始，總共查獲的630幾件中，有560幾件來自中國，50件來自越南。其中，相關被邊境查獲出來的肉製品，檢測出陽性病毒的比例，越南高達41%，等於10件裡面有4件，中國為14%，100件裡面有14件。

▲▼農委會主委陳吉仲視察中華郵政國際郵包檢查流程。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼農委會透過跨部會合作，全力防堵非洲豬瘟疫情。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼農委會主委陳吉仲視察中華郵政國際郵包檢查流程。（圖／記者賴文萱攝）

農委會為防堵非洲豬瘟疫情，也加強跨部會合作，事實上，國際郵包自國外寄遞至我國邊境，送達中華郵政郵件處理中心後，就會由關務署以X光逐批掃描郵包。同時，也會搭配防疫局檢疫犬組針對來自非洲疫區及高風險國家郵包同步進行嗅聞。

若有發現疑似動物檢疫物，就會標記後集中，並通知防檢局轄區分局派員進行郵包開箱檢疫，確認是否為動物檢疫物。依據動物傳染病防治條例第34條規定，動物檢疫物不得以投遞郵寄輸入；其以郵遞寄送輸入者，應予退運、沒入或銷毀。

他強調，不管元旦或春節期間，國內、外旅客進出更頻繁，旅客絕對不要攜帶任何肉製品以及相關的臘腸火腿香腸進台，因為只要一個產品進來，台灣就會面臨到非常大的挑戰跟風險；若郵包內被查獲含有相關疫區肉製品，不符相關規定只有退運跟銷毀2選擇。

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