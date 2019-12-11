男子與家人爭吵情緒低落海邊欲尋短　海巡及時找到人

▲男子與家人爭吵情緒低落，跑到曾文溪出海口南側消波塊欲尋短，幸好海巡人員及時找到人，避免憾事發生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

南部分署第11岸巡隊曾文溪安檢所，12月11日凌晨時分，接獲民眾報案指其子心情不好，夜間外出遲遲未返家，且無法取得聯繫，家人擔心有輕生意圖，請海巡人員協尋，海巡人員於曾文溪出海口南側消波塊上發現其蹤跡，立馬上前勸阻安撫其情緒，平安帶返安檢所交由家人帶回照顧，避免憾事發生。

12月11日凌晨時分，有一民眾匆忙跑進曾文溪安檢所值班室報案，表示他兒子因情緒低落、心情不佳，與家人發生口角後，疑有輕生念頭，懇請協助尋找，海巡人員獲報後，立即派員前往曾文溪河道與岸際附近搜索，經努力協尋，於曾文溪出海口南側消波塊上發現其蹤跡，立即上前勸阻並安撫其情緒，並提供外套及熱水供男子保暖與飲用，而後將該男子帶回安檢所，交由其父親帶回照顧。

據瞭解，該男子因與家人發生爭吵，一時情緒低落，欲前往曾文溪輕生，所幸海巡人員及時協尋勸阻，避免憾事發生。

南部分署第11岸巡隊表示：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路，同時也適時關懷身邊家人及朋友，給予必要之幫助，才能避免不幸的意外發生，若民眾於岸邊發生緊急危難事故，皆可撥打海巡署「118」服務專線，該隊將提供各項服務及救助。

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