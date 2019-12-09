彰化大城再現2死豬、19隻死雞鵝　動保所採樣焚化追凶　

▲第三岸巡隊在大城海邊發現21隻死亡動物，疑遭人惡意丟棄。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／彰化報導

彰化海邊又發現病死豬禽！海巡署第三岸巡隊9日在大城鄉發現21隻遭丟棄死亡動物，其中包括豬、雞、鵝。在非洲豬瘟及禽流感威脅下，彰化動保所立刻採樣焚化，等待檢驗結果，也將會同警察與環保機關查明是誰丟棄，並依法究辦。

海巡署第三岸巡隊三豐安檢所9日早上8點進行岸際巡查時，在大城鄉南段海堤岸發現多隻死亡動物，立刻啟動防檢疫標準作業程序，通報彰化縣動物保護防疫所，同時請鹿港機動巡邏站協助處理。處理人員穿起防護衣，並拉起封鎖線管制現場人員進出，初步調查發現現場死亡動物共21隻，其中有2隻豬，21隻雞鵝，初步研判應是有人惡意丟棄。

▲▼岸巡隊在現場拉封鎖線，動保所進行焚化消毒。（圖／民眾提供）

由於近來中國大陸非洲豬瘟威脅仍在，近日彰化又傳出有禽流感，動保所不敢大意，到場後立刻現場消毒同時採集樣本檢體，並就地焚化這些動物屍體。

第三岸巡隊表示，為防範海上漂流或路上遭遺棄之病死屠體，影響國內養豬產業及疫病管理，本隊人員只要一發現岸際有死亡動物，就會通報防疫單位。只是本隊管轄苗栗、台中、彰化海岸，全長約152公里，21個單位每天負責岸際巡查，除了要管人（偷渡客）還要管動物（病死豬等）。「海巡會盡全力抵禦境外的疫病威脅，請大家也要做好斃死畜管理措施」，相關單位應該從上游端管控，勸導農民等民眾不要亂丟死亡動物，以免觸法，才是治本之道。

彰化縣動物防疫所表示，本縣動物防疫所會會同警察及環保機關，調閱相關監視器畫面，循線追查相關可疑線索，呼籲養畜禽戶切勿隨意丟棄斃死畜禽，違反者依廢棄物清理法及動物傳染病防治條例進行裁處。

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