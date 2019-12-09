　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

彰化大城再現2死豬、19隻死雞鵝　動保所採樣焚化追凶　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼第三岸巡隊在大城海邊發現21隻死亡動物，疑遭人惡意丟氣。（圖／民眾提供）

▲第三岸巡隊在大城海邊發現21隻死亡動物，疑遭人惡意丟棄。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／彰化報導

彰化海邊又發現病死豬禽！海巡署第三岸巡隊9日在大城鄉發現21隻遭丟棄死亡動物，其中包括豬、雞、鵝。在非洲豬瘟及禽流感威脅下，彰化動保所立刻採樣焚化，等待檢驗結果，也將會同警察與環保機關查明是誰丟棄，並依法究辦。

海巡署第三岸巡隊三豐安檢所9日早上8點進行岸際巡查時，在大城鄉南段海堤岸發現多隻死亡動物，立刻啟動防檢疫標準作業程序，通報彰化縣動物保護防疫所，同時請鹿港機動巡邏站協助處理。處理人員穿起防護衣，並拉起封鎖線管制現場人員進出，初步調查發現現場死亡動物共21隻，其中有2隻豬，21隻雞鵝，初步研判應是有人惡意丟棄。

▲▼第三岸巡隊在大城海邊發現21隻死亡動物，疑遭人惡意丟氣。（圖／民眾提供）

▲▼岸巡隊在現場拉封鎖線，動保所進行焚化消毒。（圖／民眾提供）

▲▼第三岸巡隊在大城海邊發現21隻死亡動物，疑遭人惡意丟氣。（圖／民眾提供）

▲▼第三岸巡隊在大城海邊發現21隻死亡動物，疑遭人惡意丟氣。（圖／民眾提供）

由於近來中國大陸非洲豬瘟威脅仍在，近日彰化又傳出有禽流感，動保所不敢大意，到場後立刻現場消毒同時採集樣本檢體，並就地焚化這些動物屍體。

第三岸巡隊表示，為防範海上漂流或路上遭遺棄之病死屠體，影響國內養豬產業及疫病管理，本隊人員只要一發現岸際有死亡動物，就會通報防疫單位。只是本隊管轄苗栗、台中、彰化海岸，全長約152公里，21個單位每天負責岸際巡查，除了要管人（偷渡客）還要管動物（病死豬等）。「海巡會盡全力抵禦境外的疫病威脅，請大家也要做好斃死畜管理措施」，相關單位應該從上游端管控，勸導農民等民眾不要亂丟死亡動物，以免觸法，才是治本之道。

彰化縣動物防疫所表示，本縣動物防疫所會會同警察及環保機關，調閱相關監視器畫面，循線追查相關可疑線索，呼籲養畜禽戶切勿隨意丟棄斃死畜禽，違反者依廢棄物清理法及動物傳染病防治條例進行裁處。

修圖修到厭世！這款CP值很可以


【更多新聞】

正妹攜定情戒典當…竟是「蘇聯鑽」氣炸狂譙！閨蜜幫腔：這男友不交也罷

渣男性侵還趴趴走！少女親友動私刑痛毆　逼他脫衣自打巴掌+下跪

大貨車台14甲線合歡山公路墜谷1死2傷　駕駛酒駕肇禍

ET快訊
藍色龍蝦「自夾崩潰」影片台灣爆紅！點閱暴增女主人驚：一堆中文
邀前女友到住處！他撲床「扒褲衝刺」下場慘爆..法庭悔喊：對不
逃命片曝！紐西蘭火山爆發「毒氣飄散」5死10失蹤　外籍遊客喪
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

固網機房突起火燻黑牆壁　亞太電信董事長挨告「失火燒燬建物罪」

快訊／鐵工闖左營民宅行竊失風　強摀女主人口鼻狠滅口...一審逃死

週刊爆目擊「李沛旭摟抱女藝人」　唐從聖怒告否認是八卦來源

捨棄精油保險套！生技公司老闆開發「神奇發電機」　號稱改變世界狂詐500萬

從香港偷渡5隻活烏龜！台中男下飛機「胯下鼓鼓的」…海關秒抓包

車停外線邊司機吃早餐　保全員雨中擦撞...還沒起身又遭後車輾過慘死　

影／畫面曝光！酒店經紀策畫「火攻林森北四面佛」　全程錄影還洗三溫暖慶功

正妹癮來想吸吸！法師「不是免費」逼啪還側拍　後製4影集：婆讓我超爽...

幫暈眩女調氣！治療師診間「拉手摸弟弟」強行侵犯...她躲棉被崩潰：我好髒

蓮池寶塔祭拜遭反鎖...他驚恐受困2小時！　警「一座一座找」解危

超霸氣！直接送房子當生日禮物　老婆不敢相信：我怕是整人計畫

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

入獄24年！駝背老母親讓他悔悟　他監獄旁擺「會客餐車」重啟人生

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

退休師高喊「請楚瑜幫助國瑜！」　宋臉尷尬三條線：他擔得起嗎？

超難測驗！5題答對送「iPhone 11」　哈佛生全對嗨翻：比進大學還興奮

挑戰紐西蘭世界最大「峽谷盪鞦韆」 5秒自由落體下墜...閃現人生跑馬燈

在地人超推！5家新竹必吃早餐店　網稱「神之雞湯」放整隻腿超滿足

12小時包夜MTV看電影看到爽！　厚片吐司、冰淇淋、飲料免費吃

香蕉動正顎手術後自嘲變童顏！　戽斗下巴消失...網驚：好像黑人

固網機房突起火燻黑牆壁　亞太電信董事長挨告「失火燒燬建物罪」

快訊／鐵工闖左營民宅行竊失風　強摀女主人口鼻狠滅口...一審逃死

週刊爆目擊「李沛旭摟抱女藝人」　唐從聖怒告否認是八卦來源

捨棄精油保險套！生技公司老闆開發「神奇發電機」　號稱改變世界狂詐500萬

從香港偷渡5隻活烏龜！台中男下飛機「胯下鼓鼓的」…海關秒抓包

車停外線邊司機吃早餐　保全員雨中擦撞...還沒起身又遭後車輾過慘死　

影／畫面曝光！酒店經紀策畫「火攻林森北四面佛」　全程錄影還洗三溫暖慶功

正妹癮來想吸吸！法師「不是免費」逼啪還側拍　後製4影集：婆讓我超爽...

幫暈眩女調氣！治療師診間「拉手摸弟弟」強行侵犯...她躲棉被崩潰：我好髒

蓮池寶塔祭拜遭反鎖...他驚恐受困2小時！　警「一座一座找」解危

半世紀暴增800萬戶！日本社會問題「危險空屋太多」　賣土地補不回9成拆除費

冬盟／日職紅隊7比5斷社會人5連勝　獨居第一

北榮公費流感疫苗超搶手！　號碼牌還得「預留300張」下午發

2020年到日本玩注意！住福岡飯店「要付2次住宿稅」　最高收500日圓

「工地沒工人、工人老齡化」逼漲房價？　建商提開放移工救房市

在辦公室「養寵物」員工淡定騎恐龍　網笑翻：這會跌倒

出車禍腫成豬腳！忙碌爸難得抽空關心...一問句冷血現形　女鵝哭暈：他很認真

固網機房突起火燻黑牆壁　亞太電信董事長挨告「失火燒燬建物罪」

珍珠奶茶日本爆紅「日出茶太」再展店　六角11月營收年增三成

看設計／墨染詩韻：自然光源+質感燈飾...「飯店式空間」生活超寫意

社會熱門新聞

1.7億車隊迎娶！藝人黑面仔帥兒娶媳

台東幼牛活著被肢解！老刑警看傻：30年沒看過

七夕揪小鮮肉床戰3回合　甜美嫩媳蛇蠍殺夫

早餐店成盤絲洞　她高調多劈不怕老公知

分手竟撿屍「妹妹同事」　軍人：妳要覺得我很棒棒了吧

棄高薪當全職媽　渣夫帶小三遊世界

性侵前女友　男針筒注射微溫液體

台積電工程師為鳥屎鎖妻喉　代價5千萬

他闖屋綑綁猛拍裸照！辣人妻護女無奈喊：拍我就好

遭強壓硬壞　她拍門無助淚崩

臨檢不停挨9槍　駕駛：執法過當

酒駕房仲恍神衝臨檢站...警開9槍+上銬毆打

邀前女友到住處！甜不辣弟扒褲衝刺悔喊：對不起

快訊／縱火燒四面佛！警循線逮捕2嫌

更多熱門

相關新聞

非洲豬瘟「地雷郵包」秋節暴增8倍

非洲豬瘟「地雷郵包」秋節暴增8倍

元旦、農曆春節將至，國內、外旅客進出更頻繁，根據數據，今年9月中秋節時，郵包被查獲含有肉製品的比例是平常的8倍。農委會主委陳吉仲上午帶隊視察中華郵政國際郵包檢查流程，全力防堵「地雷郵包」入台，也呼籲旅客絕對不要從疫區帶相關肉製品進來，只要一個產品入台，台灣就會面臨到非常大的挑戰跟風險。

網賣非洲豬瘟肉製品最高開罰15萬

網賣非洲豬瘟肉製品最高開罰15萬

幫除前男友祖靈！神明宮男「財色雙吸」彰化妹

幫除前男友祖靈！神明宮男「財色雙吸」彰化妹

行車糾紛擋對方去路男遭罰12000

行車糾紛擋對方去路男遭罰12000

彰化岸邊驚見可疑麻布袋！扯開一看竟是「5頭死豬」

彰化岸邊驚見可疑麻布袋！扯開一看竟是「5頭死豬」

關鍵字：

病死豬非洲豬瘟禽流感大城海巡彰化

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

2歲大胃王重43公斤　9年後現況曝光

空橋破大洞　1歲女童踩空墜樓亡

9度低溫「3件毛毯」全給8歲女兒　單親爸凍死

好市多上架沙龍香！JO MALONE 5.7折價俗翻

1.7億車隊迎娶！藝人黑面仔帥兒娶媳

志效機場「被粉絲絆倒」哭出聲

她和4嫩男同住一屋　夜夜不同人爬床「求恩寵」

左營聖瑤宮「絕美女乩身」曝光！8男「扛進廟」狂晃

Juice Wrld癲癇發作過世！得年21

兒子半夜爆哭！　爸媽追問原因差點吐血

台東幼牛活著被肢解！老刑警看傻：30年沒看過

七夕揪小鮮肉床戰3回合　甜美嫩媳蛇蠍殺夫

早餐店成盤絲洞　她高調多劈不怕老公知

基隆名店簽外送5月虧慘　驚傳收攤

2020年愛情運Top3星座！第3名感情會開花結果

更多

最夯影音

更多
超霸氣！直接送房子當生日禮物　老婆不敢相信：我怕是整人計畫

超霸氣！直接送房子當生日禮物　老婆不敢相信：我怕是整人計畫
古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

入獄24年！駝背老母親讓他悔悟　他監獄旁擺「會客餐車」重啟人生

入獄24年！駝背老母親讓他悔悟　他監獄旁擺「會客餐車」重啟人生

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

退休師高喊「請楚瑜幫助國瑜！」　宋臉尷尬三條線：他擔得起嗎？

退休師高喊「請楚瑜幫助國瑜！」　宋臉尷尬三條線：他擔得起嗎？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面