高虹安專訪／那天被郭董關禁閉30分鐘　柯P面試問「你小學讀哪？」

▲民眾黨不分區立委候選人高虹安。（圖／記者林敬旻攝，下同）

文／徐政璿、楊亞璇

選戰倒數一個月，「郭家軍」和「台灣民眾黨」的動態成為立法院第三勢力發展的關鍵。列台灣民眾黨不分區立委第三名的高虹安在接受《ETtoday新聞雲》專訪時透露，原本有郭團隊幕僚建議她去選區域立委，但郭本人反對，郭還叫她自己待在小房間裡面30分鐘一個人沉思。

不僅如此，她還爆料，因為郭台銘的推薦，她到台灣民眾黨面試不分區立委，當時台北市長柯文哲第一句就問他「I don't know who you are」，甚至連小學讀哪、碩博士論文題目都被拷問，但柯文哲的目的是想了解她的背景與專業，希望她能把不分區的「菜單」補齊。

以下為高虹安接受《ETtoday新聞雲》專訪內容：

當立委VS.跟郭董做生意

「郭董宣布退選之前，我們從未討論過不分區立委規劃」。高虹安坦言，當初郭團隊有幕僚建議他選區域立委，因為她的戶籍是在內湖，所以會對上民進黨的高嘉瑜和國民黨的李彥秀，但郭台銘本人反對，郭認為以她這樣的背景跟專業，更適合當不分區立委，發揮專業。

高虹安透露，原本大致上朝不分區立委的規劃安排，但郭台銘卻又很糾結，有一天跟她說，「虹安我覺得妳去當不分區立委有點可惜，應該跟我做生意，可能會更有成就」，等到最後時間緊迫時，郭認為不能再糾結下去，「他就給我一個...大概半小時，叫我去房間好好思考一下，到底要走哪一條路。」

回憶起那半小時，高虹安笑說，郭台銘要求她不能跟別人說話，因為郭提醒如果跟別人說話就會被影響，所以等同於是被「關禁閉」，她最後經過思考，就跟郭台銘說，「好，你可以把我放進推薦名單裡面。」

柯文哲面試第一句話：I don't know who you are

談及列入民眾黨不分區，高虹安表示，跟柯文哲面試的時候，柯第一句話就說「I dont’ know who you are」，要求她把履歷搬出來看，而且讓她驚訝的是，連小學讀哪、碩博士論文題目都被拷問，「就是這樣一個一個看」，柯也因此了解她的背景跟專業。

高虹安還說，面試到最後，柯文哲提醒她「從政的可怕之處」，擔心她受到利益的誘惑，「有點像是先給妳看到從政可能的醜陋面，以及可能面臨到的陷阱，然後讓你自己決定要不要做這件事情。」

高虹安說，從這一點來看，郭台銘跟柯文哲其實很像，因為郭也非常討厭這種，把利益擺在集團的利益之前的作法，若放在台灣政治來講，就是政客把百姓福祉放前面，而不是個人利益。

「全武行我不在行」 進立法院要推科技立法

對於立法院的第一印象，高虹安表示，「就是打打鬧鬧，常常會有人被打到送醫，很Drama這樣，像是陳玉珍抱蔣萬安，你會被那些畫面印在腦海裡，會覺得立法院為什麼大家很像在做這種表演藝術，很誇張的去問政。」



「立法院演全武行我不在行」，高虹安強調，以她從小到大的訓練，她覺得自己可以貢獻專業；但她也認為，立法院環境跟生態，不會一夕之間突然改變，希望透過這次選舉，慢慢擺脫藍綠包袱，理性問政，還政於民，活化政治生態。

高虹安舉例，譬如AI科技，需要很多相對應的工具，另像是「OPEN DATA」或政府的開放資料，其實可以讓大家在上面做研究，老實說台灣這方面發展的速度相對於其他國家較慢，美國很多新創團隊已經在針對癌症做影像AI的判讀，這可以輔助很多醫生，讓醫生在執行時可更準確。

高虹安分析，台灣政府的作法偏向保守，保守比較不會出錯，可是保守的另外一件事，「會讓創新或是所謂前端科技趨勢的發展，會因為政府沒有提供給它一個開放的環境而受限。」

高虹安說，美國為了提升AI的發展，已經通過《OPEN Government Data Act》（政府資料公開法），在不影響個人隱私的前提底下，提供數據讓美國的研發公司和學術單位；未來她進立法院，她希望把專業實現在立法上面，推動新科技的立法。

▲高虹安笑說，立法院時常發生戲院會出現的情景。（示意圖／記者屠惠剛攝）

擔心民進黨過半 籲選民「不要等到後悔才抱怨」

「我覺得民進黨很有可能過半，這是我最擔心的」。高虹安認為，若民進黨席次過半，這四年大概就是民進黨自己提他們的法案，其他的小黨由於席次偏少，就算是團結大家做一件事，但可能因為民進黨不同意，就被全盤否決，這是最慘的狀況。

高虹安指出，他們與郭台銘掃街的時候，好多人都問郭台銘說，「你怎麼不出來？」，但就要回去問這些人，「你當初為什麼不好好守電話」？她呼籲，很多事情不要等到後悔才去抱怨，現在還有1個月，還有機會去了解檯面上的候選人，了解政黨的理念，「如果現在告訴你明年國會民進黨有可能過半，那到底會做什麼選擇？」

柯文哲、郭台銘2024成勁敵？ 「我樂觀其成」

台北市長柯文哲鬆口坦言，沒有意外的話會選2024，鴻海創辦人郭台銘是否會成為2024總統大選最大勁敵，外界關注。高虹安直言，柯文哲現在講2024其實還蠻早的，且柯文哲受訪時加了一句「沒有意外的話」，就是很耐人尋味。

高虹安指出，距離2024畢竟還有4年，其實可能性蠻多的，真的算是言之過早，郭台銘透過這次選舉，看到很多在台灣的政治文化中可以貢獻的地方，所以才想去做政經學校，「你說他要參戰總統嗎，我覺得他比較像要做的事情是偏向傳承這件事。」

「我是都樂觀其成」，高虹安強調，從台灣選民的角度來看，這兩個都是很優秀的人，都是不同於以往傳統的政治人物，郭、柯都理性和執行力，「2024如果是這兩位出來選，也是幫大家多了蠻好的選擇，我覺得都是好事情」。至於她自己到底要輔選誰，高虹安苦笑說，「我現在也不知道到底會是怎麼狀態，現在都不確定。」

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