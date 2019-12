高虹安專訪／那天被郭董關禁閉30分鐘　柯P面試問「你小學讀哪？」

▲民眾黨不分區立委候選人高虹安。(圖/記者林敬旻攝,下同)

文/徐政璿、楊亞璇

選戰倒數一個月,「郭家軍」和「台灣民眾黨」的動態成為立法院第三勢力發展的關鍵。列台灣民眾黨不分區立委第三名的高虹安在接受《ETtoday新聞雲》專訪時透露,原本有郭團隊幕僚建議她去選區域立委,但郭本人反對,郭還叫她自己待在小房間裡面30分鐘一個人沉思。

不僅如此,她還爆料,因為郭台銘的推薦,她到台灣民眾黨面試不分區立委,當時台北市長柯文哲第一句就問他「I don't know who you are」,甚至連小學讀哪、碩博士論文題目都被拷問,但柯文哲的目的是想了解她的背景與專業,希望她能把不分區的「菜單」補齊。

以下為高虹安接受《ETtoday新聞雲》專訪內容:

當立委VS.跟郭董做生意

「郭董宣布退選之前,我們從未討論過不分區立委規劃」。高虹安坦言,當初郭團隊有幕僚建議他選區域立委,因為她的戶籍是在內湖,所以會對上民進黨的高嘉瑜和國民黨的李彥秀,但郭台銘本人反對,郭認為以她這樣的背景跟專業,更適合當不分區立委,發揮專業。

高虹安透露,原本大致上朝不分區立委的規劃安排,但郭台銘卻又很糾結,有一天跟她說,「虹安我覺得妳去當不分區立委有點可惜,應該跟我做生意,可能會更有成就」,等到最後時間緊迫時,郭認為不能再糾結下去,「他就給我一個...大概半小時,叫我去房間好好思考一下,到底要走哪一條路。」

回憶起那半小時,高虹安笑說,郭台銘要求她不能跟別人說話,因為郭提醒如果跟別人說話就會被影響,所以等同於是被「關禁閉」,她最後經過思考,就跟郭台銘說,「好,你可以把我放進推薦名單裡面。」

柯文哲面試第一句話:I don't know who you are

談及列入民眾黨不分區,高虹安表示,跟柯文哲面試的時候,柯第一句話就說「I dont’ know who you are」,要求她把履歷搬出來看,而且讓她驚訝的是,連小學讀哪、碩博士論文題目都被拷問,「就是這樣一個一個看」,柯也因此了解她的背景跟專業。

高虹安還說,面試到最後,柯文哲提醒她「從政的可怕之處」,擔心她受到利益的誘惑,「有點像是先給妳看到從政可能的醜陋面,以及可能面臨到的陷阱,然後讓你自己決定要不要做這件事情。」

高虹安說,從這一點來看,郭台銘跟柯文哲其實很像,因為郭也非常討厭這種,把利益擺在集團的利益之前的作法,若放在台灣政治來講,就是政客把百姓福祉放前面,而不是個人利益。

「全武行我不在行」 進立法院要推科技立法

對於立法院的第一印象,高虹安表示,「就是打打鬧鬧,常常會有人被打到送醫,很Drama這樣,像是陳玉珍抱蔣萬安,你會被那些畫面印在腦海裡,會覺得立法院為什麼大家很像在做這種表演藝術,很誇張的去問政。」



「立法院演全武行我不在行」,高虹安強調,以她從小到大的訓練,她覺得自己可以貢獻專業;但她也認為,立法院環境跟生態,不會一夕之間突然改變,希望透過這次選舉,慢慢擺脫藍綠包袱,理性問政,還政於民,活化政治生態。

高虹安舉例,譬如AI科技,需要很多相對應的工具,另像是「OPEN DATA」或政府的開放資料,其實可以讓大家在上面做研究,老實說台灣這方面發展的速度相對於其他國家較慢,美國很多新創團隊已經在針對癌症做影像AI的判讀,這可以輔助很多醫生,讓醫生在執行時可更準確。

高虹安分析,台灣政府的作法偏向保守,保守比較不會出錯,可是保守的另外一件事,「會讓創新或是所謂前端科技趨勢的發展,會因為政府沒有提供給它一個開放的環境而受限。」

高虹安說,美國為了提升AI的發展,已經通過《OPEN Government Data Act》(政府資料公開法),在不影響個人隱私的前提底下,提供數據讓美國的研發公司和學術單位;未來她進立法院,她希望把專業實現在立法上面,推動新科技的立法。

▲高虹安笑說,立法院時常發生戲院會出現的情景。(示意圖/記者屠惠剛攝)

擔心民進黨過半 籲選民「不要等到後悔才抱怨」

「我覺得民進黨很有可能過半,這是我最擔心的」。高虹安認為,若民進黨席次過半,這四年大概就是民進黨自己提他們的法案,其他的小黨由於席次偏少,就算是團結大家做一件事,但可能因為民進黨不同意,就被全盤否決,這是最慘的狀況。

高虹安指出,他們與郭台銘掃街的時候,好多人都問郭台銘說,「你怎麼不出來?」,但就要回去問這些人,「你當初為什麼不好好守電話」?她呼籲,很多事情不要等到後悔才去抱怨,現在還有1個月,還有機會去了解檯面上的候選人,了解政黨的理念,「如果現在告訴你明年國會民進黨有可能過半,那到底會做什麼選擇?」

柯文哲、郭台銘2024成勁敵? 「我樂觀其成」

台北市長柯文哲鬆口坦言,沒有意外的話會選2024,鴻海創辦人郭台銘是否會成為2024總統大選最大勁敵,外界關注。高虹安直言,柯文哲現在講2024其實還蠻早的,且柯文哲受訪時加了一句「沒有意外的話」,就是很耐人尋味。

高虹安指出,距離2024畢竟還有4年,其實可能性蠻多的,真的算是言之過早,郭台銘透過這次選舉,看到很多在台灣的政治文化中可以貢獻的地方,所以才想去做政經學校,「你說他要參戰總統嗎,我覺得他比較像要做的事情是偏向傳承這件事。」

「我是都樂觀其成」,高虹安強調,從台灣選民的角度來看,這兩個都是很優秀的人,都是不同於以往傳統的政治人物,郭、柯都理性和執行力,「2024如果是這兩位出來選,也是幫大家多了蠻好的選擇,我覺得都是好事情」。至於她自己到底要輔選誰,高虹安苦笑說,「我現在也不知道到底會是怎麼狀態,現在都不確定。」

