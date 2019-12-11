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韓國瑜登2019政治熱搜第一！　蟬聯2年奪雙冠王、黃捷嗆韓拿第三

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▲▼韓國瑜南方崛起高雄光榮週年慶大遊行記者會。（圖／記者翁進忠攝）

▲韓國瑜。（圖／記者翁進忠攝）

記者呂欣玫／綜合報導

新的一年即將到來，Google宣布2019年熱搜關鍵字，國民黨總統候選人韓國瑜再度登上第一，連續2年都奪下「快速竄升政治人物」以及「快速竄升人物」雙冠王，鴻海創辦人郭台銘也躍升第二名，另外，全力監督韓國瑜的時代力量高雄市議員黃捷則位居第三名。

Google宣布2019年熱搜關鍵字，在「快速竄升政治人物」中，韓國瑜位居第一，自去年九合一大選翻轉高雄、掀起「韓流」至今，政壇上的熱度依然不減；郭台銘則因從企業界突轉戰政治圈震驚各界，不但曾考慮參選2020總統，目前也讓子弟兵擔任民眾黨、親民黨不分區立委候選人，進軍2020國會。

第三名是因監督韓國瑜而聲名大噪的黃捷；第四名是國民黨台南市黨部主委謝龍介，從參與台南立委補選以來，就因挺韓立場頗受韓粉喜愛，目前也被國民黨排在不分區名單第15名，並有意角逐黨主席；第五名是五度參選總統的親民黨主席宋楚瑜。

第六名是韓辦發言人何庭歡，因顏值與前台視主播的身分備受關注；第七名是「口譯哥」趙怡翔，因出任我駐美代表處政治組組長，屢遭外界批評資歷不足、破壞外交官體系而引發爭議；第八名是前副總統呂秀蓮，今年代表喜樂島聯盟登記參選總統，卻遭前搭擋陳水扁批評「天年已過」，最後仍因連署失利退出2020。

第九名是郭家軍蔡沁瑜，從擔任郭辦發言人起，一直到現在成為親民黨不分區候選人，都是網友爭相討論的「嬌點」；第十名則是民進黨立委候選人吳怡農，在尚未被提名前就因亮眼的外型廣受討論，在北市第三選區與藍營蔣萬安上演的「雙帥對決」也同樣引人矚目。

值得一提的是，韓國瑜、郭台銘雙雙上榜「快速竄升政治人物」以及「快速竄升人物」，韓國瑜在「快速竄升人物」仍拿下第一名，郭台銘則是位居第七。

▲▼Google 2019年熱搜關鍵字。（圖／翻攝自Google）

▲Google 2019年熱搜關鍵字。（圖／翻攝自Google）

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