涉助陸客非法入境台灣　白狼：「弄我就好」不捨媳婦25萬交保

記者劉昌松、羅志華／台北報導

檢警偵辦大陸統戰、民政、體育等部門公務員以「假交流」名義來台案，懷疑「白狼」張安樂的兒子張瑋開設的華夏大地與名家等9家旅行社，2年多來已幫助7000人次陸客非法入境台灣，白狼媳婦王姝茵因涉違反《兩岸人民關係條例》，17日晚間被檢警約談後以25萬元交保，白狼不捨「弄我就好了，她來自綠色家庭，幹嘛把她當對象」。

▲白狼張安樂等著與媳婦王姝茵辦完交保手續後離開台北地檢署。（圖／記者羅志華攝）

張安樂自己晚間7點也被以證人身分被檢察官傳喚出庭，約1小時庭訊後受訪表示，檢警好奇來台的陸客觀光行程是否包括統促黨，他回說，每天客人那麼多「誰知道是誰」，重點是要去查為什麼有人可以擁有100多個協會，司法機關發現2年了，現在才去查。

▲白狼的兒子張瑋因人在大陸，不在17日約談到案名單內。（圖／資料照）

張安樂質疑「人家（陸客）是來消費的，這樣搞下去，會製造兩岸仇恨，我可以立下生死狀，發生武統的時候，我可以到前線去，蔡英文敢嗎？」他很捨不得媳婦「出身綠色家庭，只是不小心嫁過來」，就成為偵辦對象，因此繼續等了約1個小時。最後王姝茵被檢察官諭令25萬元交保，張安樂野陪在她身旁離開北檢，並在步下階梯時輕聲說「小心」。

▲洪姓前記者已坦承製作假的交流邀請函，讓陸客申請來台。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

因大陸黨政公務員不能以一般觀光名義來台，檢警查出洪姓前記者涉嫌利用100多個人頭或真實存在的民間協會名義，發送「邀請函」，讓大陸公務官員申請入境來台，洪姓前記者在檢警11日首波搜索約談時，坦承犯行，檢警17日發動第2波行動，經營華夏大地的白狼之子張瑋人不在台灣，不過妻子王姝茵與三越、名家等6旅行社共12人被約談到案。全案目前已有9間旅行社涉嫌幫助7000名陸客非法來台。

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