張安樂兒子公司被搜索　董念台放話賞百萬「肢體暴力教育」辦案檢警

▲統促黨主席「白狼」張安樂17日為兒子張瑋涉嫌安排大陸官員假交流來台案出庭作證。（圖為資料照／記者孫于珊攝）

記者劉昌松／台北報導

檢警為偵辦近萬人次大陸公務員非法來台案，17日搜索「白狼」張安樂兒子經營的旅行社，引起再生受刑人中心社長董念台質疑，假借司法惡整異議人士，18日按鈴告發移民署署長邱豐光、刑事局局長黃明昭、北檢檢察官林達涉嫌瀆職，還開出懸賞百萬元，要民眾以「肢體暴力」教育3人的親人，北檢已對此分案，調查目無法紀的董念台涉嫌煽惑他人犯罪。

檢警偵辦洪姓前記者利用上百間民間協會名義，開具專業交流邀請函，讓旅行社可接受大陸統戰、衛生等部門公務員，以假交流名義來台觀光，專案人員接連發動2波行動，17日鎖定張安樂兒子張瑋經營的華夏大地等6間旅行社搜索約談。

▲董念台公然懸賞百萬找人暴力教育辦案檢警。（圖／翻攝臉書）

結果董念台認為，這是「民進黨以國家機器，一再的整肅親中之人，其中最是惡毒的，當是以假藉司法惡整異議人士。」董並懸賞100萬元，作為「肢體暴力」獎金，並在臉書公布「凡以肢體暴力教育邱豐光、黃明昭、林達等人配偶或子女者，每人頒發新台幣30萬元整」。

對此，北檢嚴正聲明，陸客非法入境案是檢警依事證蒐集，分批向法院聲請搜索及執行，全案依據相關事證依法偵辦。檢方痛批董的懸賞言行「目無法紀、公然恐嚇依法執行職務公務員」，已立即分案指揮刑事局從嚴從速偵辦。

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