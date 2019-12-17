白狼張安樂遭傳喚　子媳涉助大陸公務員非法來台…已查出9旅行社7千人次

▲檢察官以證人身分傳喚張安樂出庭為子媳涉協助大陸人士非法入境案作證。（圖為資料照／記者羅志華攝）

記者劉昌松／台北報導

檢警偵辦大陸統戰、民政、體育等部門公務員以「假交流」名義來台案，發現「白狼」張安樂的兒子張瑋開設華夏大地等6家旅行社，也涉嫌幫忙安排旅行團來台，17日發動全案第2波搜索，雖張瑋人在大陸，但仍以嫌疑人身分約談張瑋妻子王姝茵等13人，其中張安樂也將以證人身分被傳喚出庭協助釐清案情。

▲張安樂子媳經警方訊後移送北檢複訊。（圖／記者張君豪攝，下同）

因大陸黨政公務員不能以一般觀光名義來台，洪姓前記者涉嫌用妻女名義成立多間民間協會，用「假交流真」名義，發假的「邀請函」，讓大陸統戰、民政等公務官員申請來台，檢察官指揮刑事局偵二大隊在11日發動首波搜索約談洪姓前記者，以及涉嫌在最近2年多，協助5000人次大陸公務員非法入境的3家旅行社後，洪姓前記者坦承犯行，與3旅行社負責人各以25萬元交保。

檢警持續蒐證發現，涉案的旅行社多達30家，17日再針對華夏大地旅行社等6間旅行社，涉嫌協助約2000人次非法入境部分，展開第2波搜索行動，雖然張瑋剛好不在台灣，但仍以嫌疑人身分約談張瑋妻子王姝茵以及陳姓員工等13人，而一早就到華夏大地搜索現場外關心的張安樂，也接到傳票，將以證人身分到案協助釐清案情。

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