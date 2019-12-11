全電動商用飛機試飛成功　零污染還省百萬美元保養費

▲ 首架全電動商用飛機在10日試飛成功，未來若大量推廣可能造成一場航空革命。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者謝汶穎／綜合報導

世界上第一架全電動的商用飛機10日在加拿大溫哥華進行首次試飛，並成功飛行了15分鐘，意味著電動航空時代已經慢慢來臨。溫哥華港灣航空公司（Harbour Air）創始人麥克道格（Greg McDougall）表示，這項技術可以省下數百萬美元的維護成本，並逐漸達到零污染排放。

根據英國《衛報》報導，這架電動商用飛機由西雅圖MagniX工程公司研發，與溫哥華港灣航空公司（Harbour Air）合作，從6人座的U-6A型水上飛機「海狸」改造而成，並配備750馬力的電力推進器。麥克道格在10日親自駕駛「海狸」，並成功飛行15分鐘。

▲ 首架全電動商用飛機由航空公司Harbour Air創始人麥克道格（Greg McDougall）駕駛。（圖／達志影像／美聯社）

麥克道格說，電動機不需要大量的保養，因此可以省下數百萬美元的維護成本，「我們的最終目標，是讓所有的飛行都電動化。」這架商用飛機仍需要進行更進一步的測試，電動機也需要經過監管機構認證，確保飛行上的安全。

MagniX的首席執行官甘扎斯基（Roei Ganzarski）表示，「這證明了在未來，全電動的民航業是可行的。」這項技術為航空公司節省大量成本，並實現零污染的排放。因為飛行的便捷，民航業成為碳排放增長最快的來源之一，因此國際民航組織（ICAO）一直在追求更輕的飛機材料以及鼓勵使用高效能的生物燃料發動機。

甘扎斯基也說，現在的航程不是他們希望達到的目標，他預測電動機能更進一步開發，提供長途飛行所需要的動力，若成功可能會改變未來人們聯繫的方式，以及居民選擇的工作地點。