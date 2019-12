記者丁維瑀/綜合報導

美國南達科他州(South Dakota)一架飛機11月30日墜毀,造成9人死亡,其中包括一名飛行員與2名兒童。國家運輸安全委員會正在調查皮拉圖斯PC-12飛機的墜毀事故,然而惡劣的寒冷天氣使得相關人員的行動受到阻礙。

《華盛頓郵報》報導,30日中午,飛機要從張伯倫市(Chamberlain)前往愛達荷州(Idaho),途中在布魯爾縣(Brule County)墜毀,機上載有12人,9人死亡,其餘傷者被帶到醫院治療。

美國聯邦航空總署接獲通知,布魯爾縣檢察官蘿索(Theresa Maule Rossow)在聲明表示,執法人員、急救人員等在極端的天氣狀況下搶救傷者,應受到表揚。

根據國家氣象局資料,張伯倫市與其他南達科他州的部分地區都收到冬季暴風雪的警告,將持續到本月2日。

