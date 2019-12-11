水果界綠巨人！3kg超大「刺番荔枝」　維生素Ｃ、含鐵量高出蘋果5倍

▲台東農改場研發生產超大水果中的綠巨人「刺番荔枝」。（圖／農委會提供）



記者許展溢／台北報導

農委會台東區農業改良場歷經3年生產研發，今（11日）宣布透過人工授粉等栽培技術，突破熱帶限制，成功栽培出平均重達3公斤以上超大刺番荔枝，且含有豐富膳食纖維等超高營養價值，可望為台東釋迦50億年產值再添生力軍。

台東農改場說明，刺番荔枝又名刺果番荔枝、紅毛榴槤，起源於熱帶地區，1899年引進台灣，但台灣屬亞熱帶氣候，環境條件明顯與原生地不同，果實的結果量少，產季凌亂，一直無法經濟栽培。相較馬來西亞生產的平均單果重600至1200公克、印尼的約800至900公克，且果型不規則。

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▲台東刺番荔枝果園。（圖／農委會提供）



台東農改場表示，為促進產業發展，3年前由栽培技術及多元利用兩方面著手，以人工授粉、產期調節等關鍵技術結合開發加工產品，其中，人工授粉技術，可將刺番荔枝的著果率由30%提升至80%以上，平均單果更重達3公斤以上，而本技術生產的刺番荔枝果實大而圓整。

台東場場長陳信言指出，番荔枝一詞對一般消費者較陌生，但其實它另有一個廣為人知的名稱「釋迦」。台灣還有另一個番荔枝屬果樹，也就是頗受消費者歡迎的「鳳梨釋迦」，兩者都是以奇特的果形與甜蜜的滋味聞名。他形容，刺番荔枝的親緣與釋迦及鳳梨釋迦相近，但果實外觀和風味卻截然不同，它的表皮帶有許多肉刺，果肉糖度為釋迦的一半，酸度則為釋迦的3至4倍。釋迦與鳳梨釋迦果肉柔軟，味道偏甜，適合鮮食使用。

▲▼ 刺番荔枝為具加工潛力的新興果樹，目前開發冰淇淋、果乾、果醬及果汁等產品。（圖／農委會提供）



陳信言表示，刺番荔枝果肉纖維較多、味道偏酸、香氣濃郁，加工後的產品帶有迷人熱帶水果滋味，頗具多元利用發展潛力。釋迦與鳳梨釋迦，加工後香氣反而容易散失，且有褐化及苦澀味等問題，所以多以鮮食為主。相較之下，刺番荔枝適合加工利用的特性，成另一種優勢。

台東農改場強調，與釋迦同為番荔枝屬的刺番荔枝，具有酸甜口感與獨特熱帶果香，由於含有豐富的膳食纖維、維生素C、B1及B2，其中維生素Ｃ與含鐵量更高出蘋果5倍，被視為營養價值高的健康水果，堪稱是水果中的綠巨人。

▲▼ 台東農改場表示，刺番荔枝維生素Ｃ與含鐵量高出蘋果5倍，被視為營養價值高的健康水果。（圖／農委會提供）



台東農改場也提，刺番荔枝為具加工潛力的新興果樹，目前也開發冰淇淋、果乾、果醬及果汁等產品，刺番荔枝略帶百香果與鳳梨混和的特殊氣味，正以多元風貌攻佔消費者的舌尖，除在現有市場具有一定的新穎性與競爭力，品質也可媲美東南亞，具有進軍國際競爭潛力。