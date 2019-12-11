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最貴Mac Pro售價嚇人！頂級配備美國喊價破百萬　台灣最少也要近19萬才能入手

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▲▼Mac Pro。（圖／達志影像／美聯社）

▲蘋果Mac Pro已於部分國家正式發售。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果Mac Pro正式開賣！從美國官網可得知Mac Pro分為塔式及機架式兩款，其中機架式仍尚未開賣，售價為6,499美元起（約新台幣19.97萬元），而塔式Mac Pro則已於美國官網開始接受訂製，基本款要價5,999美元（約新台幣18.44萬元），頂規則要價52,599美元（約新台幣161.68萬元）。

蘋果美國官網目前已可接受訂製塔式Mac Pro，起售價5,999美元，基本規格為32GB RAM、8核心Intel Xeon CPU、Radeon Pro 580X繪圖卡及256GB SSD。

官網也可透過加價的方式訂製Mac Pro機款，頂規的塔式Mac Pro將搭載28核心2.5GHz Intel Xeon W處理器，配備1.5TB的2933MHz RAM及4TB SSD，GPU選用2組AMD的Radeon Pro Vega II Duo繪圖卡，並加購蘋果Afterburner後燃器、配備輪子的不鏽鋼框架，最終的價格為52,599美元。

▼Mac Pro美國官網頂規售價為52,599美元（約新台幣161.68萬元）。（圖／截自蘋果官網）

▲▼Mac Pro美國官網售價。（圖／截自蘋果官網）

而螢幕部分，Pro Display XDR顯示器標準玻璃版本美國售價4,999美元，更高階的Nano-texture玻璃版本則要價5,999美元，而選購的螢幕支架Pro Stand售價999美元。也就是說，Pro Display XDR顯示器整組最貴要價6,998美元（約新台幣21萬.51美元）。

換句話說，整組頂規Mac Pro搭配Pro Display XDR顯示器（選最高階的Nano-texture玻璃），將要價59,597美元（約新台幣183.2萬元）。

不過這還不是能配到的最貴價格。Radeon Pro Vega II Duo繪圖卡每張可支援4台Pro Display XDR顯示器，而剛剛舉例組裝的52,599美元Mac Pro，配備兩張Radeon Pro Vega II Duo繪圖卡，等於還可再購買7台Pro Display XDR顯示器來搭配。

最終頂規的Mac Pro配上8台Pro Display XDR顯示器的夢幻組合，將要價10萬8,565美元（約新台幣333.72萬元）。

目前蘋果台灣官網已正式發布Pro Display XDR顯示器售價。其中Pro Display XDR顯示器已開放選購，標準玻璃材質售價15.99萬元，nano-texture玻璃材質則為18.99萬元。

不過，Mac Pro部分，台灣尚無法購買，但也已公布售價，塔式與機架式價格分別為18.99萬元及20.49萬元。

這麼高貴的價格，就看消費者的需求，以及能否負擔的起了。

Pro Display XDR顯示器在台開賣！售價15.99萬元起跳

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