　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iOS13.3更新洩密？Powerbeats 4即將問世　加入Hey Siri行列

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼Beats Powerbeats Pro。（圖／截自蘋果官網）

▲Powerbeats Pro。（圖／截自蘋果官網）

記者謝仁傑／綜合報導

根據外媒 9TO5Mac 報導，蘋果正在開發真無線耳機Powerbeats的新版本，且支援「Hey Siri」功能。從今天發布的 iOS 13.3中發現，近期很可能推出Powerbeats 4。

在iOS 13.3中找到的代碼顯示，用戶只需說出「Hey Siri」，便可以使用Powerbeats 4與Siri對話，這意味著其可能會搭載Apple專有的H1晶片。蘋果表示，H1晶片可與不同設備的無縫連接，且有更長的電池壽命等等。

據傳，Apple的H1晶片能讓Powerbeats 4支援iOS 13.2中引入的「Siri宣讀消息」的功能，也就是在解鎖iPhone時，Siri會向用戶讀出消息的內容。

2016年，蘋果推出搭載W1晶片的無線耳塞式耳機 Powerbeats 3，採用頸掛式設計、支持Fast Fuel 技術，電力續航也長達12 小時，且充電5分鐘就能持續播放1小時，並能抗汗防水，此商品蘋果現仍在銷售，台灣售價6,490元。

事實證明，iOS更新是即將推出的Apple產品和配件的常見來源。先前iOS 13.2中就洩漏AirPods Pro即將推出的資訊。不過，目前仍尚無關於蘋果何時計劃發布Powerbeats 4的消息。
 

她操控了我的生活，遠遠超出科技帶給我的影響.....

ET快訊
人妻酒醒躺摩鐵「老公麻吉在抽菸」　驚覺遭撿屍大崩潰！
陳鴻文12強完美表現　日職提出身分照會！
尾牙加發3億年終獎金！人人都有最高拿800萬　員工相擁哭了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Apple控告A系列晶片前負責人！利用蘋果技術離職開Nuvia晶片公司...並挖角員工跳槽

自動偵測天氣溫度給你不同鬧鈴聲！　聯想Smart Clock智慧鬧鐘新功能...還降價至1500

iOS13.3更新洩密？Powerbeats 4即將問世　加入Hey Siri行列

聖誕節送什麼不用愁　小米四款智慧家電新品登台

趨勢科技發布2020資安預測報告　三大關鍵必須掌握

AirDrop遭爆「超煩人」漏洞　攻擊者可不停發送垃圾訊息讓對方設備無法使用

Google瀏覽器推出Chrome 79版！密碼遭盜用會發出警告　提醒進入網路釣魚網址

最貴Mac Pro售價嚇人！頂級配備美國喊價破百萬　台灣最少也要近19萬才能入手

庫克訪日強調蘋果在全球找尋最佳供應商　最大貢獻將在醫療保健領域

蘋果推出tvOS 13.3更新！　首頁切換更加流暢人性化...iPadOS 13.3和watchOS 6.1.1也出爐

兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀

陳意涵發燒還不乖乖睡覺休息　老公：沒有你的事眼睛閉起來！

汪綁排氣管拖著移動！他見狀急阻止　駕駛滿頭問號...釣出飼主：曬日光浴

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

王嘉爾各種水果暱稱只接受「草莓」　回憶JYP塑膠雨衣造型：他沒提前說XD

搶別人男友、嬌嬌女哽咽求情　街訪「假面閨蜜」的荒唐事蹟

修杰楷撒嬌林予晞：不要想要拋棄我　被傳緋聞老婆森77「依偎脖子狂賠罪」

她一天只吃兩餐「全水煮」戒油　極端減肥暴瘦到36kg得憂鬱症...

「鬼怪鬼怪~在幹嘛在幹嘛」　李棟旭就是愛對孔劉撒嬌❤️

Apple控告A系列晶片前負責人！利用蘋果技術離職開Nuvia晶片公司...並挖角員工跳槽

自動偵測天氣溫度給你不同鬧鈴聲！　聯想Smart Clock智慧鬧鐘新功能...還降價至1500

iOS13.3更新洩密？Powerbeats 4即將問世　加入Hey Siri行列

聖誕節送什麼不用愁　小米四款智慧家電新品登台

趨勢科技發布2020資安預測報告　三大關鍵必須掌握

AirDrop遭爆「超煩人」漏洞　攻擊者可不停發送垃圾訊息讓對方設備無法使用

Google瀏覽器推出Chrome 79版！密碼遭盜用會發出警告　提醒進入網路釣魚網址

最貴Mac Pro售價嚇人！頂級配備美國喊價破百萬　台灣最少也要近19萬才能入手

庫克訪日強調蘋果在全球找尋最佳供應商　最大貢獻將在醫療保健領域

蘋果推出tvOS 13.3更新！　首頁切換更加流暢人性化...iPadOS 13.3和watchOS 6.1.1也出爐

再放大絕！漢堡王雙12「買1送2」全門市限量　網暴動：星期四不上班了

觸診時被醫師碰「菊花」　他拿球棒衝診間猛K遭判3月

捷報！國際國中科學奧林匹亞競賽　台灣奪6金、世界第2

維生素A護眼！醫警告「吃錯反致癌」...建議改選胡蘿蔔、南瓜

嫩小三狂展「深喉功」...人夫興奮拍照！正宮抓包氣瘋　她無辜喊：只有一次～

導盲犬「相伴5年像家人」即將退休　他淚崩真情告白逼哭網友

新北深坑農會推體驗農業療癒　獲頒「十大綠色照顧優良典範」

該不該入手夢中情車？玩老車是圓夢還是自找麻煩

日本@cosme 2019年度各類底妝Top 1　氣墊粉餅冠軍由開架品牌拿下

台灣人爆買保險「全球最多張」！每人平均持3.3張保單　調查：民眾卻認為保障不足

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

3C家電熱門新聞

Google揭曉台灣年度搜尋排行榜　台劇《與惡》居榜首

Apple再推iOS 13.3更新！　新增「通話限制」功能、停止顯示Memoji和Animoji

dynabook日系軍規輕薄上市

Google日曆推超方便新功能　可在日曆間輕鬆移動事件

小米、realme新機上市恐生變

Galaxy S10 Lite價格無預警被曝

智慧錶貴的好、便宜的好？

Pro Display XDR顯示器在台開賣！售價15.99萬元起跳　清潔時別沾水

最貴Mac Pro售價嚇人！頂級配備美國喊價破百萬

Google瀏覽器推Chrome 79版！密碼遭盜用會發警告　提醒網路釣魚

紙本資料上傳Google雲端、Line幫你秒轉文字檔

高階iPhone傳明年起採用無線充電！移除Lightning

iPhone 11用戶回報GPS應用程式出問題　Strava工程師說找蘋果

蘋果推出tvOS 13.3更新！　首頁切換更加流暢人性化...iPadOS 13.3和watchOS 6.1.1也出爐

更多熱門

相關新聞

蘋果控告前員工違反勞動契約

蘋果控告前員工違反勞動契約

蘋果於今年8月向聖塔克拉拉地院指控該公司A系列晶片前負責人威廉斯（Gerard Williams），稱其違反勞動契約並「利用」蘋果的設計資源來生產自有業務相關的技術。

「刺番荔枝」維生素Ｃ、含鐵量高出蘋果5倍

「刺番荔枝」維生素Ｃ、含鐵量高出蘋果5倍

AirDrop遭爆漏洞　iOS 13.3、iPadOS 13.3已修復

AirDrop遭爆漏洞　iOS 13.3、iPadOS 13.3已修復

最貴Mac Pro售價嚇人！頂級配備美國喊價破百萬

最貴Mac Pro售價嚇人！頂級配備美國喊價破百萬

庫克訪日強調蘋果在全球找尋最佳供應商　最大貢獻將在醫療保健

庫克訪日強調蘋果在全球找尋最佳供應商　最大貢獻將在醫療保健

關鍵字：

Apple蘋果PowerbeatsH1晶片SiriiOS13.3

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

東海女大生撞轎車不治…單親媽崩潰！警：機車闖紅燈

妻兒遭誘拐上山！丈夫花10年找到人…竟絕望「變性」

郭彥甫流感攻心「劉畊宏即刻救援」

上節目被10位年輕人嫌棄　韓國瑜尷尬了

她和4嫩男同住一屋　夜夜不同人爬床「求恩寵」

小孩智商遺傳爸爸or媽媽　研究解答

韓歐巴警告「不要在明洞吃路邊攤」

許孟哲登記結婚！甜喊趙孟姿「Hello 許太太」

21歲櫻花妹狂捅牛郎男友！她聽完判決跪著哭了

詐騙集團38男共享1女　藏洋房專騙大陸人

陳建隆深夜爆粗口怒飆「陳子玄離婚原因」！

館長開賣限量腕錶！「每支36900」網熱議

小禎15年前清純長相曝光！　

他撞到哈士奇　載回公司嚇壞同事

48根木材從天降！高雄工廠女工慘死

更多

最夯影音

更多
兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀

兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀
陳意涵發燒還不乖乖睡覺休息　老公：沒有你的事眼睛閉起來！

陳意涵發燒還不乖乖睡覺休息　老公：沒有你的事眼睛閉起來！

汪綁排氣管拖著移動！他見狀急阻止　駕駛滿頭問號...釣出飼主：曬日光浴

汪綁排氣管拖著移動！他見狀急阻止　駕駛滿頭問號...釣出飼主：曬日光浴

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面