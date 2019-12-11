iOS13.3更新洩密？Powerbeats 4即將問世　加入Hey Siri行列

▲Powerbeats Pro。（圖／截自蘋果官網）

記者謝仁傑／綜合報導

根據外媒 9TO5Mac 報導，蘋果正在開發真無線耳機Powerbeats的新版本，且支援「Hey Siri」功能。從今天發布的 iOS 13.3中發現，近期很可能推出Powerbeats 4。

在iOS 13.3中找到的代碼顯示，用戶只需說出「Hey Siri」，便可以使用Powerbeats 4與Siri對話，這意味著其可能會搭載Apple專有的H1晶片。蘋果表示，H1晶片可與不同設備的無縫連接，且有更長的電池壽命等等。

據傳，Apple的H1晶片能讓Powerbeats 4支援iOS 13.2中引入的「Siri宣讀消息」的功能，也就是在解鎖iPhone時，Siri會向用戶讀出消息的內容。

2016年，蘋果推出搭載W1晶片的無線耳塞式耳機 Powerbeats 3，採用頸掛式設計、支持Fast Fuel 技術，電力續航也長達12 小時，且充電5分鐘就能持續播放1小時，並能抗汗防水，此商品蘋果現仍在銷售，台灣售價6,490元。

事實證明，iOS更新是即將推出的Apple產品和配件的常見來源。先前iOS 13.2中就洩漏AirPods Pro即將推出的資訊。不過，目前仍尚無關於蘋果何時計劃發布Powerbeats 4的消息。



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