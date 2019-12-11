AirDrop遭爆「超煩人」漏洞　攻擊者可不停發送垃圾訊息讓對方設備無法使用

▲攻擊者可利用AirDrop共享提示訊息不停地向附近的所有iOS設備發送垃圾郵件，讓使用者將無法在設備上執行任何操作。（圖／翻攝自YouTube／Kishan Bagaria）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果稍早釋出了iOS 13.3及iPadOS 13.3更新，除了推出新功能並提供一些自訂選項外，也針對AirDrop漏洞進行了重要的安全修復，這個名為「AirDoS」的漏洞將使攻擊者能遠程使附近任何iPhone或iPad無法使用。

該漏洞最早由工程師巴加里亞（Kishan Bagaria）發現，並於今年8月向蘋果報告，目前蘋果已於iOS 13.3作業系統更新內修復。巴加里亞在個人部落格上指出，這個拒絕服務漏洞稱作AirDoS，攻擊者可利用AirDrop共享提示訊息不停地向附近的所有iOS設備發送垃圾郵件，而此提示訊息因會阻止UI，因此使用者將無法在設備上執行任何操作，即便在鎖定畫面上，該提示訊息仍會一直跳出來。

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不過巴加里亞也表示：「此漏洞仍受AirDrop設定所限制，若用戶將AirDrop接收對象設定為『所有人』，則任何人皆可以成為攻擊者，若用戶僅限『聯絡人』，則僅有其聯絡人能對其發動攻擊。」若想要脫離此攻擊，除了離開AirDrop的可接收範圍外，用戶也可透過關閉AirDrop、WiFi及藍牙來阻止攻擊。為避免攻擊，巴加里亞建議用戶不要將AirDrop接收對象設定為「所有人」。

根據巴加里亞的說法，蘋果的解決方案是實施AirDrop共享的頻率限制，也就是說，若用戶已連續兩次拒絕來自同一設備的AirDrop共享請求，iOS將自動拒絕接下來的其他次共享請求。

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