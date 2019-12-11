　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

AirDrop遭爆「超煩人」漏洞　攻擊者可不停發送垃圾訊息讓對方設備無法使用

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼AirDrop遭爆可無限發送垃圾訊息讓對方設備無法使用的漏洞。（圖／翻攝自YouTube／Kishan Bagaria）

▲攻擊者可利用AirDrop共享提示訊息不停地向附近的所有iOS設備發送垃圾郵件，讓使用者將無法在設備上執行任何操作。（圖／翻攝自YouTube／Kishan Bagaria）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果稍早釋出了iOS 13.3及iPadOS 13.3更新，除了推出新功能並提供一些自訂選項外，也針對AirDrop漏洞進行了重要的安全修復，這個名為「AirDoS」的漏洞將使攻擊者能遠程使附近任何iPhone或iPad無法使用。

該漏洞最早由工程師巴加里亞（Kishan Bagaria）發現，並於今年8月向蘋果報告，目前蘋果已於iOS 13.3作業系統更新內修復。巴加里亞在個人部落格上指出，這個拒絕服務漏洞稱作AirDoS，攻擊者可利用AirDrop共享提示訊息不停地向附近的所有iOS設備發送垃圾郵件，而此提示訊息因會阻止UI，因此使用者將無法在設備上執行任何操作，即便在鎖定畫面上，該提示訊息仍會一直跳出來。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

不過巴加里亞也表示：「此漏洞仍受AirDrop設定所限制，若用戶將AirDrop接收對象設定為『所有人』，則任何人皆可以成為攻擊者，若用戶僅限『聯絡人』，則僅有其聯絡人能對其發動攻擊。」若想要脫離此攻擊，除了離開AirDrop的可接收範圍外，用戶也可透過關閉AirDrop、WiFi及藍牙來阻止攻擊。為避免攻擊，巴加里亞建議用戶不要將AirDrop接收對象設定為「所有人」。

根據巴加里亞的說法，蘋果的解決方案是實施AirDrop共享的頻率限制，也就是說，若用戶已連續兩次拒絕來自同一設備的AirDrop共享請求，iOS將自動拒絕接下來的其他次共享請求。

其他人也看了這些...

ETtoday 8歲歡慶！優惠好康都在這裡～～

ET快訊
30年珍奶店沒預約堅持不賣！網嗆爆：跩什麼　老闆曝辛酸原因
一直覺得自家「瑪爾濟斯」太胖！誤會6年才發現真實身份
陳子玄350字曝離婚主因　「我和陳建隆都努力過了」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

聖誕節送什麼不用愁　小米四款智慧家電新品登台

趨勢科技發布2020資安預測報告　三大關鍵必須掌握

AirDrop遭爆「超煩人」漏洞　攻擊者可不停發送垃圾訊息讓對方設備無法使用

Google瀏覽器推出Chrome 79版！密碼遭盜用會發出警告　提醒進入網路釣魚網址

最貴Mac Pro售價嚇人！頂級配備美國喊價破百萬　台灣最少也要近19萬才能入手

庫克訪日強調蘋果在全球找尋最佳供應商　最大貢獻將在醫療保健領域

蘋果推出tvOS 13.3更新！　首頁切換更加流暢人性化...iPadOS 13.3和watchOS 6.1.1也出爐

SONY買電視送萬元贈品　再抽星野谷關度假村住宿

Pro Display XDR顯示器在台開賣！售價15.99萬元起跳　蘋果提醒清潔螢幕千萬別沾水

iPhone 11系列用戶回報GPS應用程式出問題　Strava工程師說是蘋果的問題

兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀

陳意涵發燒還不乖乖睡覺休息　老公：沒有你的事眼睛閉起來！

汪綁排氣管拖著移動！他見狀急阻止　駕駛滿頭問號...釣出飼主：曬日光浴

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

王嘉爾各種水果暱稱只接受「草莓」　回憶JYP塑膠雨衣造型：他沒提前說XD

搶別人男友、嬌嬌女哽咽求情　街訪「假面閨蜜」的荒唐事蹟

她一天只吃兩餐「全水煮」戒油　極端減肥暴瘦到36kg得憂鬱症...

修杰楷撒嬌林予晞：不要想要拋棄我　被傳緋聞老婆森77「依偎脖子狂賠罪」

「鬼怪鬼怪~在幹嘛在幹嘛」　李棟旭就是愛對孔劉撒嬌❤️

聖誕節送什麼不用愁　小米四款智慧家電新品登台

趨勢科技發布2020資安預測報告　三大關鍵必須掌握

AirDrop遭爆「超煩人」漏洞　攻擊者可不停發送垃圾訊息讓對方設備無法使用

Google瀏覽器推出Chrome 79版！密碼遭盜用會發出警告　提醒進入網路釣魚網址

最貴Mac Pro售價嚇人！頂級配備美國喊價破百萬　台灣最少也要近19萬才能入手

庫克訪日強調蘋果在全球找尋最佳供應商　最大貢獻將在醫療保健領域

蘋果推出tvOS 13.3更新！　首頁切換更加流暢人性化...iPadOS 13.3和watchOS 6.1.1也出爐

SONY買電視送萬元贈品　再抽星野谷關度假村住宿

Pro Display XDR顯示器在台開賣！售價15.99萬元起跳　蘋果提醒清潔螢幕千萬別沾水

iPhone 11系列用戶回報GPS應用程式出問題　Strava工程師說是蘋果的問題

許翔甯／【太陽花國賠案】雖然我有錯，你也用不著這樣對我

守住雲林「民主防線」　卓榮泰痛批國民黨：去年文旦之亂、今年又搞花生之亂

王世堅雞排妹「可愛三連拍」　沈玉琳：像個慈祥的爸爸

365萬當場被吃掉！寵物雲神還原「膠帶黏香蕉」...狗肉溢出來啦

阮昭雄、謝佩芬、吳怡農發起「下架吳斯懷」：5成民眾憂國安疑慮

小女友身旁裸睡...他一見秒躁動！按下快門手機珍藏　被分手氣炸：要讓照片紅

客廳全壁癌！租屋女想「買油漆自己救」　過來人曝繁瑣4步：第一步就想放棄

尾牙加發3億獎金！人人都有份…最高一次拿800萬　員工全激動落淚

華聞快遞／甘肅新加坡拓寬合作領域 「新通道」

張家慧伸手安慰　柯佳嬿竟「突然爆哭」：很心疼她

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

3C家電熱門新聞

Google揭曉台灣年度搜尋排行榜　台劇《與惡》居榜首

Apple再推iOS 13.3更新！　新增「通話限制」功能、停止顯示Memoji和Animoji

dynabook日系軍規輕薄上市

Google日曆推超方便新功能　可在日曆間輕鬆移動事件

小米、realme新機上市恐生變

Galaxy S10 Lite價格無預警被曝

智慧錶貴的好、便宜的好？

最貴Mac Pro售價嚇人！頂級配備美國喊價破百萬

Pro Display XDR顯示器在台開賣！售價15.99萬元起跳　清潔時別沾水

紙本資料上傳Google雲端、Line幫你秒轉文字檔

Google瀏覽器推Chrome 79版！密碼遭盜用會發警告　提醒網路釣魚

高階iPhone傳明年起採用無線充電！移除Lightning

iPhone 11用戶回報GPS應用程式出問題　Strava工程師說找蘋果

蘋果推出tvOS 13.3更新！　首頁切換更加流暢人性化...iPadOS 13.3和watchOS 6.1.1也出爐

更多熱門

相關新聞

最貴Mac Pro售價嚇人！頂級配備美國喊價破百萬

最貴Mac Pro售價嚇人！頂級配備美國喊價破百萬

蘋果Mac Pro正式開賣！從美國官網可得知Mac Pro分為塔式及機架式兩款，其中機架式仍尚未開賣，售價為6,499美元起（約新台幣19.97萬元），而塔式Mac Pro則已於美國官網開始接受訂製，基本款要價5,999美元（18.44萬元），頂規則要價52,599美元（約新台幣161.68萬元）。

庫克訪日強調蘋果在全球找尋最佳供應商　最大貢獻將在醫療保健

庫克訪日強調蘋果在全球找尋最佳供應商　最大貢獻將在醫療保健

蘋果推出tvOS 13.3更新！　首頁切換更加流暢人性化...iPadOS 13.3和watchOS 6.1.1也出爐

蘋果推出tvOS 13.3更新！　首頁切換更加流暢人性化...iPadOS 13.3和watchOS 6.1.1也出爐

Pro Display XDR顯示器在台開賣！售價15.99萬元起跳　清潔時別沾水

Pro Display XDR顯示器在台開賣！售價15.99萬元起跳　清潔時別沾水

Apple再推iOS 13.3更新！　新增「通話限制」功能、停止顯示Memoji和Animoji

Apple再推iOS 13.3更新！　新增「通話限制」功能、停止顯示Memoji和Animoji

關鍵字：

蘋果AirDrop漏洞

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

東海女大生撞轎車不治…單親媽崩潰！警：機車闖紅燈

妻兒遭誘拐上山！丈夫花10年找到人…竟絕望「變性」

郭彥甫流感攻心「劉畊宏即刻救援」

上節目被10位年輕人嫌棄　韓國瑜尷尬了

小孩智商遺傳爸爸or媽媽　研究解答

許孟哲登記結婚！甜喊趙孟姿「Hello 許太太」

21歲櫻花妹狂捅牛郎男友！她聽完判決跪著哭了

她和4嫩男同住一屋　夜夜不同人爬床「求恩寵」

韓歐巴警告「不要在明洞吃路邊攤」

詐騙集團38男共享1女　藏洋房專騙大陸人

陳建隆深夜爆粗口怒飆「陳子玄離婚原因」！

館長開賣限量腕錶！「每支36900」網熱議

48根木材從天降！高雄工廠女工慘死

他撞到哈士奇　載回公司嚇壞同事

范瑋琪低調陪伴高以翔爸「私下聚會照」曝！

更多

最夯影音

更多
兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀

兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀
陳意涵發燒還不乖乖睡覺休息　老公：沒有你的事眼睛閉起來！

陳意涵發燒還不乖乖睡覺休息　老公：沒有你的事眼睛閉起來！

汪綁排氣管拖著移動！他見狀急阻止　駕駛滿頭問號...釣出飼主：曬日光浴

汪綁排氣管拖著移動！他見狀急阻止　駕駛滿頭問號...釣出飼主：曬日光浴

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面