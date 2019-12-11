農委會媒合台東釋迦產業　拓展新南向市場通路

▲農委會10日在台東地區農會舉辦「台灣釋迦新南向暨新興市場拓銷媒介會」 。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典∕台東報導

農委會10日在台東地區農會舉辦「台灣釋迦新南向暨新興市場拓銷媒介會」，由副主任委員陳添壽主持，期透過媒介會強化釋迦產業供應鏈，並宣示拓展新南向國家、新興市場通路決心。縣長饒慶鈴親自參與，並提出希望農委會協助台東釋迦的行銷、提高補助外銷運費、拓展新南向國家訂單及未來證明等工作。

農委會為拓展新興市場，自2018年起已輔導外銷業者開拓馬來西亞新興市場， 2020年起該會進1步擴大目標市場包含新加坡、汶萊及印尼等新南向國家，期能開拓新通路並有效分散目前市場集中之風險。並希望能藉由釋迦外銷平台之成立，媒合釋迦產業產地供貨農民、產地農會、台灣蔬果輸出業同業公會及相關外銷業者，讓國內外消費者共同品嚐台灣優質農產品外，也期待能達到讓農民安心生產的目標，穩定釋迦農民收益。

饒慶鈴則指出，台東釋迦近年來創造超過新台幣26億的經濟產值，是台東農業最主要的經濟命脈。縣府也於今年在日本阪急百貨公司上架販賣，相信鮮甜美味的台東釋迦早已在市場建立口碑，成為高端消費市場的主流果品之1。但是，大陸市場佔總出口量的百分之99，我們需要農委會給力開拓新南向或是新北向的市場，鄰近的韓國、日本更需要農委會協助我們，突破釋迦出口日、韓的出口瓶頸，直接進軍消費市場，面對消費者。

►凍齡的秘密看這裡