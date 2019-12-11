庫克訪日強調蘋果在全球找尋最佳供應商　最大貢獻將在醫療保健領域

▲蘋果執行長庫克（Tim Cook）在日本參訪當地的供應商與開發人員。（圖／取自Twitter／Tim Cook）

記者謝仁傑／綜合報導

據外媒 9to5mac 報導，庫克（Tim Cook）目前在日本，參訪了當地的蘋果商店、供應商，及分別與當地13和84歲的Apple Store開發人員會面。在東京期間，庫克與《日經亞洲評論》討論了蘋果的供應商組合及健康計劃等等。

庫克表示：「我們在美國創造了超過200萬個就業機會。iPhone的玻璃是由肯塔基州的康寧公司製造的，iPhone中的幾種半導體零組件也都是在美國製造的。」

庫克說，蘋果公司考察所有國家，看每個國家擁有哪些技能，然後選出最好的技能。他特別提到了蘋果與精工電子（Seiko Advance）合作的例子，精工電子是一家專注於開發蘋果使用的不同iPhone顏色（包括午夜綠）的供應商。

▲蘋果執行長庫克（Tim Cook）接受《日經亞洲評論》採訪。（圖／取自9TO5Mac）

庫克在談到精工電子指出：「這就是iPhone推出這種顏色的原因。我們已經與他們合作了多年，並且互相推動成長以進行更多創新。」

當庫克在採訪中被問及蘋果的文化以與智慧型手機行業是否已經成熟了。他回應：「蘋果的目標是始終是讓一切變得更好，而不僅僅是為了改變而改變；在創新方面，公司的精神和企業的DNA從未如此強大，產品線也是。」

庫克也與世上年紀最長、來自表參道的應用程式開發人員Masako Wakamiya碰面。庫克說：「與她們會面是多麼令人開心的事，她們是我們富有想像力的開發人員，同時也證明了無論你年齡多大，都能夠藉由程式編碼追逐夢想與機會！」

庫克重申，他認為蘋果對社會的最大貢獻將與健康產業有關。庫克最後說：「如果你問我蘋果對人類最大的貢獻是什麼，它將在醫療保健領域。」



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