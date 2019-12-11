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盯上老婆同事...人夫「熊抱摸胸+強迫喇舌」　隔月再來一次

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▲▼黑影,租屋,變態,靈異,租房,影子 。（圖／免費圖庫stocksnap）

▲林男趁老婆寵物店員工甜甜（化名）在倉庫補貨時，對她上下其手，共計猥褻2次得逞。（圖／免費圖庫stocksnap）

記者徐愷昕／高雄報導

林姓男子的老婆在一寵物店擔任店長，2018年9月他在老婆店內舉辦的中秋烤肉活動對員工甜甜（化名）伸出狼爪，亂撫摸她身體外還強迫舌吻，隔月23日他又再起色慾，趁甜甜獨自1人在倉庫補貨時，不顧她反抗再次大膽撫摸親吻。高雄地院依強制猥褻罪判林男10月徒刑，得緩刑3年，但緩刑期間須付保護管束，並參加3場法治教育。可上訴。

林男2018年9月24日與老婆在寵物店內和員工歡慶中秋節，烤肉烤到一半他突然色慾大開，趁員工甜甜走到後方倉庫洗手時偷偷尾隨在後，先以雙手抱緊，接著再把舌頭伸入甜甜嘴吧裡強迫舌吻，過程中還不安分地將手伸入甜甜衣服內，從腰慢慢向上撫摸到胸部，即便甜甜不斷嚷著，「不要用我」！但林男仍沒有要收手的意思。

事隔近1個月林男又再起色慾，10月23日晚上他在店內等老婆下班時，見甜甜獨自前往倉庫補貨及整理，認為有機可乘，一個箭步順勢跟上，再次伸出狼爪開始撫摸甜甜背、腰及臀部，嚇得甜甜趕緊甩開並出手阻止。林男見甜甜反抗，氣得強拉她往自己身上靠，繼續擁抱親吻。而婷婷則在與林男拉扯的過程中，不幸造成手上多處挫傷、瘀青。

法官審理時，因林男前後共計對甜甜猥褻2次，依強制猥褻罪共2罪判處各6月徒刑，合併後應執行10月，得易科罰金30萬元，但考量他已與甜甜和解，並願意支付15萬元賠償金，得緩刑3年，不過緩刑期間須付保護管束，並參加3場法治教育。全案仍可上訴。

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